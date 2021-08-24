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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. انفجار عبوة في معدات لقوات الأمن

صدى البلد

 

تعرض رتل فى العراق ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، الى انفجار عبوةناسفة في منطقة مسيعيدة التابعة لناحية النجمي بين السماوة والديوانية.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية محلية ادى الانفجار إلي أضرار بإحدى” العجلات ، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة. 
 

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العراق .. إجراء جديد لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

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العراق.. اعتقال أحد عناصر "مفارز التفخيخ" في محافظة نينوى

وكانت كشفت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الثلاثاء، عن قرب فتح مختبرات جديدة خاصة بكورونا في بغداد والمحافظات.

وبدوره ، ذكر  المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الوزارة مستمرة في افتتاح الردهات الجديدة وتوسيع القدرات المؤسساتية والسعات السريرية، لاسيما أسرة العناية المركزة والعناية التنفسية للحالات الحرجة.

العراق انفجار عبوة ناسفة القوات العراقية رتل عسكري الجيش العراقي

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