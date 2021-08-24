العراق.. انفجار عبوة في معدات لقوات الأمن

تعرض رتل فى العراق ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، الى انفجار عبوةناسفة في منطقة مسيعيدة التابعة لناحية النجمي بين السماوة والديوانية.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام عراقية محلية ادى الانفجار إلي أضرار بإحدى” العجلات ، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة.



وكانت كشفت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الثلاثاء، عن قرب فتح مختبرات جديدة خاصة بكورونا في بغداد والمحافظات.

وبدوره ، ذكر المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الوزارة مستمرة في افتتاح الردهات الجديدة وتوسيع القدرات المؤسساتية والسعات السريرية، لاسيما أسرة العناية المركزة والعناية التنفسية للحالات الحرجة.