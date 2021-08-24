كيفية التصدي لفوضى التجارة الإلكترونية وتجنبها .. فيديو

قال المهندس مصطفي أبو جمرة ، إن انتشار فيروس كورونا جعل هناك اقبال كبير علي التجارة الالكترونية ، مؤكدا ان هناك العديد من الصفحات علي السوشيال ميديا الان تعمل عبلي ترويج وبيع المنتجات .



وأضاف مصطفي أبو جمرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، ان الاقتصاد والتجارة الغير رسمية لا تخضع للرقابة ولا الي مراقبة الجودة ، لافتا الي ان إي شخص يريد شراء منتجات من علي السوشيال ميديا يجب علية ان يتأكد من تواجد مقر للشركة التي سيقوم بشراء المنتجات منها .

وأوضح مصطفي أبو جمرة ، نحن الان نعيش مرحلة تغير مالي شامل في الدولة المصرية كما ان الشمول المالي يشمل العديد من القطاعات وهذا يجعلنا نستفيد من حزم البيانات والدعم الذى تقدمة الدولة المصرية .

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا بعنوان "مصر تمضي قدمًا نحو اقتصادٍ غير نقدي"، يسلط الضوء فيه على أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكتروني في تقرير "دليل التكنولوجيات المالية في المنطقة العربية".

وأكد التقرير أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح، وتلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمي في رؤية مصر 2030.

ويدير البنك المركزي المصري عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك بإنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.

ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر من 39 بنكًا، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني.