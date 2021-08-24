عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيفية التصدي لفوضى التجارة الإلكترونية وتجنبها .. فيديو

التجارة الالكترونية
التجارة الالكترونية

قال المهندس مصطفي أبو جمرة ، إن انتشار فيروس كورونا جعل هناك اقبال كبير علي التجارة الالكترونية ، مؤكدا ان هناك العديد من الصفحات علي السوشيال ميديا الان تعمل عبلي ترويج وبيع المنتجات .

 


وأضاف مصطفي أبو جمرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، ان الاقتصاد والتجارة الغير رسمية لا تخضع للرقابة ولا الي مراقبة الجودة ، لافتا الي ان إي شخص يريد شراء منتجات من علي السوشيال ميديا يجب علية ان يتأكد من تواجد مقر للشركة التي سيقوم بشراء المنتجات منها .

 

وأوضح مصطفي أبو جمرة ، نحن الان نعيش مرحلة تغير مالي شامل في الدولة المصرية كما ان الشمول المالي يشمل العديد من القطاعات وهذا يجعلنا نستفيد من حزم البيانات والدعم الذى تقدمة الدولة المصرية .

 

التجارة الإلكترونية والدفع عبر المحمول.. الوزراء: نمضي قدما نحو اقتصاد غير نقدي

 

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا بعنوان "مصر تمضي قدمًا نحو اقتصادٍ غير نقدي"، يسلط الضوء فيه على أبرز ما جاء عن وضع تكنولوجيات التحصيل والدفع الإلكتروني في تقرير "دليل التكنولوجيات المالية في المنطقة العربية".

وأكد التقرير أن مصر ضمن الدول التي يدير بنكها المركزي عملية التحول إلى اقتصاد غير نقدي بنجاح، وتلتزم مصر بالتحول نحو اقتصاد رقمي في رؤية مصر 2030.

ويدير البنك المركزي المصري عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وذلك بإنشاء وحدة الشمول المالي، وإصدار قوانين الدفع عبر الهاتف المحمول، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية، وزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.

ويتكون قطاع تكنولوجيا التحصيل والدفع الإلكتروني في مصر من 39 بنكًا، و39 شركة تأمين، و900 شركة مالية متناهية الصغر ومنظمة مجتمع مدني، و4 شركات لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة، و50 شركة تحصيل ودفع إلكتروني.

فيروس كورونا التجارة الإلكترونية السوشيال ميديا شراء المنتجات الدولة المصرية

ترشيحاتنا

الدوري المصري.. الأهلي يتعادل أمام الجونة 3-3 ويخسر لقبه المفضل

الدورى المصري.. حكاية 13 بطولة حققها الزمالك على مدار تاريخه

لاعبو الزمالك يحتفلون بالتتويج بالدوري المصري مع الجماهير باستاد الدفاع الجوي

رسميا.. إلغاء جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1

التعليم العالي: انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة في هذا الموعد

بخطوات بسيطة.. كيف تحمي نفسك وأسرتك من دلتا بلس؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تظلمات كثيرة على نتيجة الثانوية هذا العام.. التعليم تكشف السبب.. فيديو

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي علي المصري.. ترتيب الدوري المصري

ميدو: لا بديل لهذا اللاعب في الأهلي.. وتجديد عقده أهم صفقة للقلعة الحمراء

قرار مهم بشأن المسافرين من القاهرة إلى السعودية

100 ألف جنيه في اليوم.. قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص التصوير بالشوارع

قطع المياه عن 11 منطقة رئيسية بالقاهرة.. الأماكن والموعد

اشتراك تأميني لا يقل عن 20 عاما..شروط المعاش المبكر فى قانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

تدريبات جوية بين مصر وفرنسا بمشاركة طائرات متعددة المهام.. صور

اجتماع سري خطير.. كشف كواليس لقاء مدير المخابرات الأمريكية بالملا بارادار

"عقدة نفسية" .. لماذا كرهت أمينة رزق الحب والرجال ؟

فيديو

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

زيزو يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك الإنتاج الحربي .. فيديو

لم أكن أحبه.. منى زكي تكشف أسرارا لأول مرة عن أحمد حلمي

على أرض الملعب.. نادٍ نرويجي يعاقب لاعبيه بسبب فعل فاضح وحفلات مشبوهة

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى أفغانستان

ريهام مازن

تطعيم المصريين إجبارياً !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ