طقس شديد الحرارة.. تعرف على طقس السعودية اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، بمدن ومناطق المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز للأرصاد أن يستمر الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة في عموم المناطق؛ بينما يكون معتدلًا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما يتوقع أن تستمر فرصة هطول زخات رعدية من الأمطار تكون محلية الطابع والشدة على أجزاء من جنوب غرب السعودية وصولًا لأجزاء من الطائف -خاصة جنوبها- ومرتفعات شرق مكة المكرمة وأجزاء من جنوب المدينة المنورة.

وستكون الاحتمالية واردة لهطول زخات متفرقة ورعدية من الأمطار في منطقة الربع الخالي وأقصى جنوب المنطقة الشرقية؛ في حين تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في عموم المناطق؛ بينما تكون شمالية غربية نشطة على أجزاء من المناطق الغربية بما فيها بعض سواحل البحر الأحمر، تثير الغبار والأتربة في الأجزاء الداخلية.