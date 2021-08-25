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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعودية دانية عقيل تحصل على المركز الثاني في سباق باها المجر

دانية عقيل
دانية عقيل

حصلت سائقة الراليات السعودية دانيا عقيل ، على المركز الثاني بعد إنهاء سباق باها المجر فئة T3 ضمن الجولة السادسة لبطولة الراليات العالمية، والتي أقيمت في عاصمة المجر بودابست .

وكان قد شارك في سباق باها المجر 20 سائقاً يُمثلون عدداً من الدول، من بينهم عدد من متسابقي السعودية ، منهم ياسر بن سعيدان، ويزيد الراجحي، وصالح السيف، والدرّاجان هيثم التويجري وفيصل السويح.

و أبدت السائقة دانية عقيل سعادتها بالنتائج الرائعة في أول مشاركة لها في بطولة العالم للراليات هذا الموسم ، قائلا :" أن ما حظيت به من دعم واهتمام كبيرين من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أسهم في نتائجها الإيجابية، وانى اطمح لاكتساب المزيد من الخبرات ليكون الهدف هو المشاركة في رالي داكار 2022، الذي سينطلق في يناير المقبل .

وبعد ذلك الإنجاز تصبح دانية عقيل أول امرأة خليجية تشارك في الرالي الأصعب ، و يُذكر أن دانية عقيل تعد أول محترفة سعودية تحصل على رخصة سباق الدراجات النارية، وتمكنت من المشاركة في بطولة الإمارات العربية المتحدة كأول محطة لها في مشوارها الرياضي.

وكانت قد ولدت دانية عقيل في العام 1988 في المملكة العربية السعودية، وحصلت على درجة الماجستير في الأعمال الدولية من دوله بريطانيا في رياضة السيارات وذلك في العام 2019، وفي عام 2020، استطاعت المشاركة في تدريب لمدة يومين خلال رالي داكار مع مدربة سباقات الكثبات الرملية في وادي الدواسر إلى أن تعرضت للإصابة بعد ذلك.

ومنذ طفولتها، كانت دانية تركب الدراجات في المناطق الرملية على طريقة المسابقات العالمية التي تقام حول العالم، وبعد سنوات عملت على تحقيق حلمها، حيث تقدمت بطلب الحصول على رخصة متعلم ومارستها لأشهر، ويرجع الفضل في ذلك إلى التغيرات التي طرأت على المملكة، والحريات التي حصلت عليها المرأة مؤخرًا، ما فتح المجال لدانية وغيرها من الأجيال الجديدة لخوض مجالات جديدة والتميز فيها.

سائقة الراليات السعودية دانيا عقيل دانيا عقيل سباق باها المجر المجر سباقات السرعة

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