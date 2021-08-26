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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكام مباراة طلائع الجيش والمصري فى الدوري

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

اعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة وجيه أحمد رئيس لجنه الحكام عن حكام مباراة اليوم الخميس بين طلائع الجيش والمصري  ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويضم طاقم المباراة سعيد حمزة حكما للساحة ويعاونه كل من عمرو سعد مساعد أول ومحمد عاطف الزناري مساعد ثان، وتامر خميس حكما رابعا، ونادر قمر الدولة حكم فيديو، ومصطفى الشهدى حكم فيديو مساعد.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة.

طلائع الجيش والمصري رئيس لجنة الحكام وجيه أحمد الدوري الممتاز سعيد حمزة

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