تعرفى على تفاصيل وأعراض الحمل في الشهر السابع

تفاصيل الحمل في الشهر السابع من الأمور التي تهتم بها كل سيدة حامل، حيث ينمو طفلك الصغير بسرعة ويبدأ في الظهور أكثر فأكثر مثل الطفل الذي ستلتقي به عند الولادة.

في الشهر السابع من الشائع أن تشعري بآثار نمو بطنك وتطور الحمل و تظهر بعض الأعراض ومراحل تطور الحمل خلال الشهر السابع.

يمكن أن تشمل الأعراض في الشهر السابع من الحمل ما يلي:

-عرق النسا

مع نمو الرحم ، يمكن أن يضغط على العصب الوركي ، والذي يمكن أن يسبب آلامًا في الورك أو أسفل الظهر، إذا بدأ الألم في أسفل ظهرك أو وركك وانتقل إلى ساق واحدة ، فقد يكون عرق النسا ، لكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك فقط يمكنه إجراء التشخيص.

يمكن أن تساعد الكمادات الساخنة أو الباردة في تخفيف الألم ، ويمكن لمزودك أن يوصي بتمارين الإطالة إذا لاحظت في أي وقت خدرًا في ساقيك أو قدميك فأخبر مقدم الخدمة الخاص بك على الفور، من المحتمل أن يزول عرق النسا بعد ولادة طفلك.

-آلام الحوض

تقوم هرمونات الحمل بأشياء غريبة وغير متوقعة لجسمك على سبيل المثال تساعد في إرخاء المفاصل التي تربط جانبي حوضك استعدادًا للمخاض والولادة، هذا يمكن أن يسبب آلام في الحوض، يمكن لمزود الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا أن يمنحك تمددات للقيام بذلك قد يساعد في تخفيف انزعاجك.

-إمساك

يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من هرمون البروجسترون والحديد (إذا كان في فيتامينات ما قبل الولادة) إلى إبطاء عملية الهضم ، مما يجعلك تشعرين بالانسداد. للمساعدة في تخفيف الإمساك حافظ على رطوبتك (الماء وعصير البرقوق مفيدان) وتأكد من حصولك على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي، تشمل المصادر الجيدة للألياف الفاصوليا والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

-مخاض كاذب

يمكن أن تبدأ انقباضات براكستون هيكس ، التي تسمى أحيانًا انقباضات الممارسة في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، تشعر أحيانًا بضيق طفيف في بطنك وعادة ما تختفي عندما تتحرك أو تغير وضعياتك، من المرجح أن تحدث في وقت لاحق من اليوم وبعد نشاط بدني مثل ممارسة الرياضة أو ممارسة الجنس.

-إعياء

تعاني بعض الأمهات الحوامل من زيادة في الطاقة خلال الثلث الثاني من الحمل ، ولكن مع بداية الثلث الثالث من الحمل ، قد تشعرين بتعب أكثر، أحد أسباب ذلك هو أنه بحلول الشهر السابع من الحمل تنمو بطنك قليلاً وقد يكون من الصعب الحصول على نوم مريح ليلاً، حاولي أن تستريحي متى أمكنك حتى لو كان ذلك يعني قضاء بعض الوقت في الخارج أثناء النهار ونامي على جانبك باستخدام وسادة لدعم بطنك المتنامي، ويمكن أن يساعدك أيضًا الحفاظ على نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة على النوم بشكل أفضل والحفاظ على مستويات الطاقة لديك.

-النزيف أو التبقع

يمكن أن يحدث بعض النزيف الخفيف أو التبقع في هذا الوقت تقريبًا، على الرغم من أنه قد لا يكون شيئًا خطيرًا، يمكن أن يكون النزيف أحيانًا علامة على وجود مشكلة ، لذا فإن استشارة مقدم الخدمة الخاص بك يمكن أن تمنحك راحة البال.