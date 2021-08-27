انفجار ضخم يهز بريطانيا والشرطة تجلي المواطنين.. شاهد

هز انفجار ضخم بريطانيا، على خلفية حريق هائل اندلع، اليوم الجمعة، في منشأة صناعية بمدينة ليمينجتون سبا وسط إنجلترا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن حريقا شب في منطقة صناعية بمدينة ليمينجتون سبا، فيما قامت الشرطة بإجلاء الناس من الأحياء المحيطة بموقع الحادث.

WATCH: Massive apocolyptic-looking fire raging in Leamington Spa, England. one person is missing, explosions were reported.pic.twitter.com/mLsdyrsKg8 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 27, 2021

وأكدت الشرطة البريطانية أن أحد الأشخاص في عداد المفقودين، وأن فرق الطوارئ تعمل على تحديد مكانه.

وشوهدت سحابة ضخمة سوداء تغطي موقع الحريق في مدينة ليمينجتون سبا وسط إنجلترا، كما أغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بالمنطقة.

ونشرت وسائل إعلام في بريطانيا مقاطع فيديو توثق لحظة اندلاع الحريق الهائل، فيما يكافح رجال الإطفاء للسيطرة عليه.

🚨 | NEW: More footage of the fire in Leamington Spa



pic.twitter.com/5pXUqKJtvo — News For All (@NewsForAllUK) August 27, 2021

وعملت السلطات المحلية في بريطانيا على إخلاء العقارات المجاورة لموقع الحريق، وحثت الأشخاص على بعد نحو 70 مترا على إغلاق الأبواب والنوافذ.