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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار ضخم يهز بريطانيا والشرطة تجلي المواطنين.. شاهد

انفجار ضخم يهز بريطانيا
انفجار ضخم يهز بريطانيا والشرطة تجلي المواطنين

هز انفجار ضخم بريطانيا، على خلفية حريق هائل اندلع، اليوم الجمعة، في منشأة صناعية بمدينة ليمينجتون سبا وسط إنجلترا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن حريقا شب في منطقة صناعية بمدينة ليمينجتون سبا، فيما قامت الشرطة بإجلاء الناس من الأحياء المحيطة بموقع الحادث.

وأكدت الشرطة البريطانية أن أحد الأشخاص في عداد المفقودين، وأن فرق الطوارئ تعمل على تحديد مكانه.

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وشوهدت سحابة ضخمة سوداء تغطي موقع الحريق في مدينة ليمينجتون سبا وسط إنجلترا، كما أغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بالمنطقة.

ونشرت وسائل إعلام في بريطانيا مقاطع فيديو توثق لحظة اندلاع الحريق الهائل، فيما يكافح رجال الإطفاء للسيطرة عليه.

وعملت السلطات المحلية في بريطانيا على إخلاء العقارات المجاورة لموقع الحريق، وحثت الأشخاص على بعد نحو 70 مترا على إغلاق الأبواب والنوافذ.

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