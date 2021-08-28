غسل عار أم مشكلة عائلية.. الحقيقة الكاملة لمقتل حسناء بغداد نورزان الشمري

حسناء بغداد .. هكذا عرفت الفتاة المقتولة العراقية التي تصدر اسمها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، في قضية مروعة بعد مقتل نورزان الشمري على يد أقاربها طعناً بالسكين في الشارع بمنطقة الجادرية العراقية .

القضية لاقت اهتماما إعلاميا واسعا ، وخلال ساعات قليلة بعد مقتل حسناء بغداد، تمكنت قوات الأمن العراقية من القبض على قاتل نورزان الشمري، وكانت المفاجأة أن القاتل هو شقيقها واثنين من أبناء عمها.

تفاصيل مقتل حسناء بغداد



نورزان الشمري فتاة عراقية تبلغ من العمر 20 عاماً كانت تعمل بمحل خاص بالمعجنات، ويبدو أنها كانت ضحية مشاكل أسرية ، حيث تزوجت مرتان وهي بسن صغيرة، كانت الأولى وعمرها 13 عاماً بإجبار من أهلها.

وبعد طلاقها من الزوج الأول، أُجبرت نورزان الشمري على الزواج مرة ثانية من شخص غير متزن اعتاد على ضربها، وفي المرة الثالثة أجبرها عمها على الزواج من ابنه بعد تطليقها .

وبشكل غريب غير متوقع ، تعرضت نورزان الشمري للقتل علنا في الشارع على يد 3 أشخاص كانوا يرتدوا غطاءً للرأس، حيث قاموا بتنفيذ الجريمة باستخدام آلة حادة "سكين".

في البداية انتشرت الأخبار عن هذه الجريمة، بتعرض فتاة للتحرش والاغتصاب ثم مقتلها، لكن وزارة الداخلية العراقية نفت تلك المعلومة وأكدت أن نورزان الشمري لم تتعرض لاعتداء جنسي وفقاً لتقرير الطب الشرعي .



تهديدات بالقتل

بعض أفراد عائلة نورزان الشمري أكدوا أن حسناء بغداد تعرضت لتهديدات عدة من قبل عمها حيث أنها كانت ترفض الزواج من ابنه ، كما أكدوا أنها تعرضت لعنف أسري حيث تم تزويجها مرتين بالإجبار كانت الأولى وهي عمرها 13 عاماً .

وقال أحد أبناء خالة نورزان الشمري، في مقطع مصور، إن روزان أرسلت له تفاصيل تهديد عمها لها، طالبا من الجهات المعنية الاستعانة بهذه الشهادة أثناء التحقيقات.

وبعد الفيديو الذي لاقى انتشارا واسعا، قال أقارب نورزان الذين يقيمون خارج العراق، في مقطع مصور آخر، نشرته شبكة رودداو، إنهم تلقوا تهديدات من أعمام الفتاة.



القبض على قاتل حسناء بغداد

وبعد ساعات من موجة الغضب التي اجتاحت الرأي العام في العراق بعد مقتل حسناء بغداد، أعلنت وزارة الداخلية في العراق، إلقاء القبض على قاتل الفتاة نورزان الشمري.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، أن الوزارة شكلت على الفور فريق عمل من المحققين والخبراء من أجل الوصول إلى منفذي جريمة قتل نورزان الشمري - حسناء بغداد - وذلك منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة في الشارع.

وفي مفاجآة جديدة ، اكتشفت قوات الأمن هوية القاتل، واتضح أنه شقيق نورزان، ونفذ جريمته بالتعاون مع أبناء عمومته، واعترف بجريمته في التحقيقات الأولية ، وأنه ارتكب الجريمة بدافع " غسل عار" بحسب السومرية نيوز العراقية .

وأضاف المسؤول العراقي أن "المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع اثنين من أولاد عمها.. وما زال البحث جار عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية إلى معرفة هويتهما.

كما نشرت مديرية مكافحة إجرام بغداد مقطعا مصورا للحظة مقتل نورزان الشمري بعد تعرضها للطعن واستغاثتها بالمارة في الشارع، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.



بيان الداخلية العراقية

وفي محاولة لإخماد غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت وزارة الداخلية العراقية بياناً على حسابها الرسمي على فيسبوك ، وقالت فيه :أعلن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن، انه وبتوجيه من قبل وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، وبمتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وبعد جهود ميدانية وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة وتشكيل فريق عمل مختص واخذ الموافقات القضائية ، تمكنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، من القاء القبض على قاتل المرحومة ( نورزان) وهو شقيقها بسبب مشاكل عائلية.

وأضاف اللواء معن أن المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع اثنين من أولاد عمها مازال البحث جاريا عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية الى معرفة هويتهما، مشيرا الى ان الجاني اعترف بجريمته وقتل شقيقته، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.