جامعة حلوان: 8 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس .. المحاضرات تهتم بتصميم وإنتاج الكتاب الجامعي الإلكتروني.. وتهدف لمواكبة التطور الرقمي

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان :

نحرص على تنظيم الدورات التدريبية

هدفنا تحقيق جودة التعليم والبحث العلمى

جامعة حلوان تنظم 6 دورات تدريبية أون لاين و2 بنظام الحضور المباشر



أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان- انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدراتهم ومهاراتهم- عن خطته التدريبية لشهر سبتمبر 2021، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز.

وأكد الدكتور ماجد نجم حرص واهتمام جامعة حلوان بتنظيم تلك الدورات التدريبية التى تأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى مجال الإدارة ونشر المعرفة واحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.



وأفادت الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز أن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه، وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر سبتمبر أون لاين جاءت لتتماشى مع توجهات وزير التعليم العالى والتى تتمثل فى بداية العام القادم يكون الكتاب الالكتروني وجاءت خطة الدورات التدريبية كالآتي .

- استخدام التكنولوجيا فى التدريس وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرآ يومي الأربعاء والخميس 8-9 سبتمبر .

- تصميم الكتاب الجامعي الالكتروني وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء يومى الأحد والاثنين 12-13 سبتمبر .

- نظم الامتحانات وتقويم الطلاب وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرآ يومي الثلاثاء والأربعاء 14-15 سبتمبر .

- اتخاذ القرار وحل المشكلات وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء يومي الأحد والإثنين 19-20 سبتمبر .

- استراتيجيات التدريس وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرآ يومي الثلاثاء والأربعاء 21-22 سبتمبر .

- سلوكيات المهنة وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء يومي الأحد والاثنين 26-27 سبتمبر .

أما الدورات التى تقام فى مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعى وفقا للإجراءات الاحترازية كالتالى:



- التخطيط الاستراتيجي وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرآ يومي الأحد والاثنين 12-13 سبتمبر .



- الجاذبية الشخصية للاستاذ الجامعي وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرآ يومي الأحد والأثنين 26-27 سبتمبر .

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.