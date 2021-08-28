تنسيق الجامعات 2021| رابط التسجيل للمرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2021 يبحث عنها العديد من الطلاب خصيصا ومع الانتهاء من التنسيجل فى المرحلة الاولى حيث ينتظر العديد من طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بالتسجيل بالموقع الخاص بالتنسيق إعلان نتيجة التنسيق المرحلة الاولي .

أغلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الخميس 26 أغسطس 2021 المرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات استعدادا لإعلان النتيجة وإعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات .

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تنسيق الجامعات 2021….موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية

ويترقب طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 موعد انطلاق التنسيق، والذي من المقرر أن يعلن موعدها بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 والتي من المرجح أن تكون فى خلال 72 ساعة من غلق التسجيل بموقع التنسيق الالكترونى .

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للجامعات الحكومية من المتوقع أن تبدأ عقب إعلان نتيجة المحلة الأولى والتي ستعلن بداية الأسبوع المقبل.

تنسيق الجامعات 2021…… رابط التسجيل المرحلة الثانية

ويمكن لطلاب الثانوية العامة التسجيل فى تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن طريق إدخال الرقم السري ورقم الجلوس، عبر الرابط التالي وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي يوم الأحد القادم وإعلان بدء المرحلة الثانية:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

تنسيق الجامعات 2021….موعد اعلان نتيجة المرحلة الاولي للتنسيق



أكد مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن الأحد القادم ٢٩ أغسطس .

تنسيق



وأشار مكتب التنسيق إلى أن النتائج سيتم إعلانها للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق .

وأكد أنه سيتم إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات الهندسية و كليات القطاع الطبى ، وسيتم إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات 2021 .

قواعد تنسيق المرحلة الثانية 2021

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.



يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.



وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.



يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.



ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.



يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.



بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.



يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.



إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

تنسيق

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2021 :



1- يتم تجميع الجامعات ( بالنسبة للإدارات التعليمية ) فى عدة مجموعات على النحو التالى:

- يلزم ان يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة ( أ ) قبل البدء فى اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة ( ب)

- كما يلزم ان يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة ( ب) قبل بدء اى اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلى :

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية.

مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ).

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

بالنسبة للمدارس الداخلية ( الرياضية – العسكرية – المتفوقين ) يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة

- اعتبار محافظات ( القاهرة – الجيزة ) نطاق جغرافي واحد ويضم جامعات ( القاهرة – عين شمس – حلوان )

يتم القبول وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي ما عدا الكليات والمعاهد التي تقبل وفقاً لقواعد التوزيع الإقليمي:

* كليات التربية.

* كليات التربية النوعية.

* كليات التمريض.

* المعاهد الفنية للتمريض.

- يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جغرافياً على

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتي (المنصورة – الزقازيق)

*مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (بنها – المنوفية – طنطا).

- يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة جغرافياً على

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتي (مدينة السادات – دمنهور).

* مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (الإسكندرية – المنوفية – طنطا).

وفي هذا الاطار أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ان طلاب الثانوية العامة لم تقف امام هدف واحد حدده خلال الفترة الماضية مشبرا الي انه من الضروري أن يكون محدد هدفا ثاني لمستقبله ويكشف عن موهبته في اختيار رغباته للالتحاق بالكلية المناسبة ليه.

وأشار الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أن التنسيق هذا العام سوف يختلف تماما عن الأعوام الماضية خاصة بعد الانخفاض الملحوظ بالمجاميع .

نصائح لطلاب المرحلة الثانية …. تنسيق الجامعات 2021

وقدم الدكتور شوقى الخبير التربوي خلال تصريحاته عدة نصائح لطلاب المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للالتحاق بالكلية المناسبة له وتشمل:

- تحديد هف ثاني حال حصول الطالب علي المجموع أقل من طموحاته

- الكشف عن مواهب الطالب والالتحاق بما يناسبه

- ضرورة تحديد هدف للطالب يناسب مجموع درجاته

- الالتحاق بالكليات التي توفر فرص عمل حقيقة

- تجنب القلق والتوتر والتعرض للتشتت

- علي الطلاب أن يستشيروا أسرهم، وتعديل الرغبات متاح أيضا.

- لا تجعل أى مجموع أن يختار لك وعليك اختيار المجال الذى تحب أن تستمر به

- الاستماع للتجارب الناجحة