تنسيق الجامعات 2021| رابط إعلان نتائج المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2021، هي الكلمة الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل، حيث يبحث العديد من الطلاب الذين قد أنهوا دراستهم الثانوية ويرغبون في الالتحاق بالدراسة الجامعية .

تنسيق الجامعات 2021……المرحلة الأولى للجامعات



ينتظر طلاب الثانوية العامة 2021 الناجحين ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 نتيجة التنسيق بعد أن قاموا بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق والذى كان قد تم فتحه من مساء يوم الجمعة الماضى واستمر حتى مساء يوم أمس الخميس الموافق 27 أغسطس .

تنسيق الجامعات



وأغلق موقع تنسيق الجامعات 2021 يوم أمس فى إنتظار إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021 وفتح موقع التسجيل لطلاب المرحلة الثانية .

تنسيق الجامعات 2021…… رابط نتائج المرحلة الأولى



أعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر الأحد القادم ٢٩ أغسطس في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .



ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، عن طريق إدخال الرقم السري ورقم الجلوس، عبر الرابط التالي وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي يوم الأحد القادم:

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وأضاف مكتب تنسيق القبول بالجامعات أن المؤتمر سيعقد بحضور الأستاذ السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق .

عملية التسجيل الرغبات ب تنسيق 2021



وأشار مكتب التنسيق إلى أن النتائج سيتم إعلانها للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق .

تنسيق الجامعات 2021…… 117 ألف طالبًا وطالبة عدد المتقدمين بالمرحلة الاولي

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح يوم أمس الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

تنسيق الجامعات 2021…… فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

تنسيق الجامعات داخل معامل الحاسب الالى

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

تنسيق الجامعات 2021……موعد بدء التقديم بالجامعات الخاصة





قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي و البحث العلمى ، إنه سيتم البدء في التقديم للجامعات الخاصة بعد انتهاء نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.



وأشار إلى أن هناك آلية أخرى لتنسيق الجامعات الأهلية وهي تختلف عن التنسيق بباقي الجامعات، لأنها تعتمد من خلال تقديم مستندات إلكترونياً بهدف تحديد مقر إجراء الاختبار والذي هو إلكترونيا، ومن بعده تأتي مرحلة تقديم الرغبات.

تنسيق الجامعات 2021…..تنسيق الجامعات الخاصة 2021



- %80 كلية الهندسة والطب البيطري.



- %60 لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة.



- %95 للطب البشرى.



- %90 كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى.



- %70 كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.



- %55 كليات الزراعة، وباقى الكليات.

تنسيق الجامعات 2021 .. ازاي تقدم بدون أخطاء

- قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:

- قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب.

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشُّعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يفضل أن تقوم بطباعة الرغبات التى قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالاً برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- كما يمكنك أيضا عمل تعديل على رغباتك عدة مرات ولكن أعلم جيدا أن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقًا لآخر تعديل قمت به، وذلك فى إطار مدة التنسيق المحددة لكل مرحلة.

- كما يمكنك أيضا عمل نسخة وحفظ من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

تنسيق الجامعات ٢٠٢١ .. قواعد ترتيب اختيارات الطالب



• يقوم الطالب بتحديد أسلوب الاختيار في تنسيق الثانوية العامة 2021 إما في قطاعات التخصص المسموح بها وذلك لشعبته أو بالجامعات.



• يتم اختيار الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 للكلية أو المعهد الذي يرغب أن يلتحق بها وذلك من خلال قوائم التوزيع الجغرافي والذي يكون متدرج ويتم استحداثه للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.



• ويمكن في تنسيق الثانوية العامة 2021 تقسيم قائمة الكليات المسموح للطالب الالتحاق بها إلى 3 مجموعات وذلك طبقا للإدارة التعليمية التي تتبلع لها مدرسته.



• لابد في تنسيق الثانوية العامة 2021 من اختيار الطالب الكليات في النطاق الجغرافي الأول وذلك قبل الاختيار في النطاق التالي له.



• يسمح للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 أن ينتقل بين تخصص وآخر وذلك بشرط أن يتم استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.



• لابد من يقوم الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بمراجعة الأقسام والشعب والتي تعد كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.



• بعد الانتهاء من إدخال رغبات الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 يمكنه طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، ويحصل على إيصال برقم محدد، ويتم تأريخه بتاريخ وساعة تقدمه.



• يسمح أيضا للطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 حفظ نسخة من رغباته (Save As) وذلك علي حاسبه الشخصي حتى يمكنه أن يرجع إليها وقت الحاجة.



• إن قام الطالب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بتعديل رغباته وذلك عدة مرات(وهذا متاح لهم) لابد من أن يعلم الطالب أن الحاسب سيقوم بحفظ أخر تعديل فقط ، أي يتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قام به.