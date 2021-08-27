تنسيق القبول بالجامعات 2021 .. بشرى لطلاب المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، غلق تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة 2021، أمس الخميس، استعدادا لإعلان النتيجة والأماكن الخالية بكليات القطاع الطبى والهندسى لطلاب العلمى بالمرحلة الثانية.

ويترقب طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 موعد انطلاق التنسيق، والذي من المقرر أن يعلن موعدها بالتزامن مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 والتي من المرجح أن تكون فى خلال 72 ساعة من غلق التسجيل بموقع التنسيق الالكترونى .

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لـكليات الهندسية والذي يصل لـ 328 درجة فأكثر وهو بنسبة 80.00% فأكثر، حيث بلغ عدد الطلاب الذين تشملهم هذه المرحلة 16293 طالبا وطالبة.

أماكن شاغرة بكليات الهندسة بتنسيق المرحلة الثانية

ووفقا لإحصاء فئات مجموع النجاح في امتحان الثانوية العامة لطلاب شعبة علمي رياضة فيتضح أن الطلاب الذين حصلوا على ما يزيد عن 90 % في هذه شعبة الرياضة هم 3000 طالب، ما يوفر مقاعد متاحة في كليات الهندسة ستكون أكثر من ذلك وبالتالي فأنه وفقا لتوقعات تنسيق الجامعات 2021 سيكون هناك أماكن متاحة للطلاب الحاصلين على أكثر من 85 % وليس فقط بل ستكون هناك أماكن متاحة للطلاب الذين حصلوا على أكثر من 80% لاستيعاب الطلاب.

ويمكن من خلال المقارنة بأعداد الطلاب الذين استقبلتهم الجامعات الحكومية بكل كليات الهندسة خلال العام الماضي 2020، والذين وصل عددهم ل 18 الف طالب، وفي حالة أن استمرت هذه الكليات في استقبال نفس الأعداد سيكون عدد طلاب في المرحلة الأولى من التنسيق غير كاف لسد ما تحتاجه كليات الهندسة في تنسيق 2021 وبالتالي فإنه في إطار توقعات تنسيق الجامعات 2021 سيكون من المرجح في هذه الحالة أن تكون هناك بعض الأماكن الشاغرة في كليات الهندسة وذلك لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2021 .

اماكن شاغرة بكليات العلاج الطبيعى و التمريض بتنسيق المرحلة الثانية

وفقا لما كشفه المجمع التكرارى لمجاميع طلاب الثانوية العامة والطاقة الاستيعابية لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، ووجود انخفاض كبير فى الحد الأدنى للقبول بالكليات بالشعبتين الأدبية والعلمية، وبما أن إجمالى عدد طلاب شعبة علمى علوم بالمرحلة الأولى للتنسيق حوالى 22954 ألف طالب وطالبة، فمن المتوقع أن يتم استيعاب جميع الطلاب بكليات القطاع الطبى، بالإضافة إلى توافر أماكن شاغرة أمام طلاب المرحلة الثانية التنسيق بكليات العلاج الطبيعى وكذلك التمريض ما يمكن ان يعطى فرصة لطلاب المرحلة الثانية للالتحاق بهاتين الكليتين .

تنسيق المرحلة الثانية

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للجامعات الحكومية من المتوقع أن تبدأ عقب إعلان نتيجة المحلة الأولى والتي ستعلن بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.



ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

مكتب التنسيق

قواعد تنسيق المرحلة الثانية 2021

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات. يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب. يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات. وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته. يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له. ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه. يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك. يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة. إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

تنسيق الجامعات الخاصة 2021

نوضح لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات بالمرحلة الثانية الراغبين بالالتحاق بالجامعات الخاصة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 :

- %95 للطب البشرى.

- %90 كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى.

- %80 كلية الهندسة والطب البيطري.

- %70 كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.

- %60 لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة.

- %55 كليات الزراعة، وباقى الكليات.

تنسيق المرحلة الثانية

موعد بدء التقديم بالجامعات الخاصة



قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي و البحث العلمى ، إنه سيتم البدء في التقديم للجامعات الخاصة بعد انتهاء نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.



وأشار إلى أن هناك آلية أخرى لتنسيق الجامعات الأهلية وهي تختلف عن التنسيق بباقي الجامعات، لأنها تعتمد من خلال تقديم مستندات إلكترونياً بهدف تحديد مقر إجراء الاختبار والذي هو إلكترونيا، ومن بعده تأتي مرحلة تقديم الرغبات.