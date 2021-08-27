تنسيق الجامعات 2021 .. نصائح لطلاب المرحلة الثانية

يفتح مكتب تنسيق الجامعات 2021 باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية الأسبوع المقبل أمام طلاب الثانوية العامة الناجين للقبول بالجامعات ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 .

وفي هذا الاطار أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ان طلاب الثانوية العامة لم تقف امام هدف واحد حدده خلال الفترة الماضية مشبرا الي انه من الضروري أن يكون محدد هدفا ثاني لمستقبله ويكشف عن موهبته في اختيار رغباته للالتحاق بالكلية المناسبة ليه.

تنسيق الجامعات 2021

تنسيق الجامعات 2021

وأشار الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أن التنسيق هذا العام سوف يختلف تماما عن الأعوام الماضية خاصة بعد الانخفاض الملحوظ بالمجاميع .

وقدم الدكتور شوقى الخبير التربوي خلال تصريحاته عدة نصائح لطلاب المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للالتحاق بالكلية المناسبة له وتشمل:

_تحديد هف ثاني حال حصول الطالب علي المجموع أقل من طموحاته

-الكشف عن مواهب الطالب والالتحاق بما يناسبه

_ضرورة تحديد هدف للطالب يناسب مجموع درجاته

-الالتحاق بالكليات التي توفر فرص عمل حقيقة

-تجنب القلق والتوتر والتعرض للتشتت

-علي الطلاب أن يستشيروا أسرهم، وتعديل الرغبات متاح أيضا.

-لا تجعل أى مجموع أن يختار لك وعليك اختيار المجال الذى تحب أن تستمر به

-الاستماع للتجارب الناجحة

تنسيق الجامعات 2021

تنسيق الجامعات 2021

يستعد طلاب الثانوية العامة الناجحين ضمن المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2021 نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بعد أن مدته وزارة التعليم العالي يوما حتى الخميس الماضي.

وكشف وزارة التعليم العالي عن طريقة حصول طلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، عن طريق إدخال الرقم السري ورقم الجلوس، عبر الرابط التالي وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفي يوم الأحد القادم اضغط هنا لمعرفة نتيجة المرحلة الاولي .

موعد اعلان نتيجة المرحلة الاولي للتنسيق

أكد مكتب التنسيق للجامعات الحكومية أن نتائج تنسيق المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن الأحد القادم ٢٩ أغسطس .



وأشار مكتب التنسيق إلى أن النتائج سيتم إعلانها للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق .

وأكد أنه سيتم إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات الهندسية و كليات القطاع الطبى ، وسيتم إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات 2021 .

قواعد تنسيق المرحلة الثانية 2021



يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2021 :

1- يتم تجميع الجامعات ( بالنسبة للإدارات التعليمية ) فى عدة مجموعات على النحو التالى:

- يلزم ان يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة ( أ ) قبل البدء فى اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة ( ب)

- كما يلزم ان يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة ( ب) قبل بدء اى اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلى :

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية.

مجموعة (ب) إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ).

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

بالنسبة للمدارس الداخلية ( الرياضية – العسكرية – المتفوقين ) يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة

- اعتبار محافظات ( القاهرة – الجيزة ) نطاق جغرافي واحد ويضم جامعات ( القاهرة – عين شمس – حلوان )

يتم القبول وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي ما عدا الكليات والمعاهد التي تقبل وفقاً لقواعد التوزيع الإقليمي:

* كليات التربية.

* كليات التربية النوعية.

* كليات التمريض.

* المعاهد الفنية للتمريض.

- يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جغرافياً على

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتي (المنصورة – الزقازيق)

*مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (بنها – المنوفية – طنطا).

- يتم توزيع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة جغرافياً على

* مجموعة (أ) إجبارية: جامعتي (مدينة السادات – دمنهور).

* مجموعة (ب) إجبارية: جامعات (الإسكندرية – المنوفية – طنطا).

ترتيب اختيارات الطالب بـ تنسيق 2021:



- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات. ويوضح شكل (6) طريقة اختيار التخصصات أولا، ثم استعراض كافة الكليات أو المعاهد المندرجة تحت التخصص.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

- شكل (6): يوضح الشكل إمكانية اختيار تخصصات الجامعات والمعاهد

- شكل (7): يوضح الشكل إمكانية الاختيار بالجامعات

كما يلاحظ إنه في جميع الحالات سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة عمل أي أخطاء وخصوصا في التوزيع الجغرافي المتدرج ويمكن للطالب تحريك الرغبات إلى أسفل أو أعلى باستخدام الأسهم الجانبية ↑↓ أو حتى إلغاء الرغبة بالضغط على 

• يوضح شكل (7) إمكانية الاختيار بالجامعات، ثم استعراض كافة الكليات المندرجة تحت الجامعة.

- شكل (8): ترتيب جغرافي خاطئ لاختيارات تخصص الحاسبات والمعلومات حيث كان

من المطلوب كتابة حاسبات ومعلومات حلوان قبل الفيوم حيث أن الطالب من القاهرة الكبرى

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

شكل (9): باستعمال الأسهم يمكن إعادة ترتيب الرغبات ويتم تصحيح الأخطاء

غير المتطابقة للتوزيع الجغرافي.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك مراجعتها، ومن ثم إرسالها إلي حاسب التنسيق المركزي بكتابة رقمك القومى ثم الضغط علي مفتاح تسجيل، وهذه الخطوة أساسية لإتمام إجراء التسجيل.



قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

- شكل (10): الخطوة الخامسة: شاشة مراجعة وتسجيل الرغبات

- تظهر لك استمارة الرغبات، اطبع الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصالامؤرخا بتاريخ وساعة تقدمك ورقم مرجعي بحيث يمكن الرجوع لبياناته ، ويمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك)، فيجب أن تعلم أن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به وأن نظام الحاسب يحتفظ بسجل بجميع المرات التي تقدمت بها ويتم توزيعك طبقا لآخر مرة قمت فيها بتعديل رغباتك.