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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو تقدم حملة "عرض لك وبس" على سياراتها بالسوق السعودي

بيجو في السعودية
بيجو في السعودية

أعلن وكيل شركة بيجو لصناعة السيارات الفرنسية الشهيرة داخل السوق السعودى للسيارات، عن حملته الجديدة الخاصة بطرازات الشركة، والتى تأتى تحت مسمى "عرض لك وبس".

 

وأوضحت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات بيجو في السعودية ، في بيان لها أن الحملة الخاصة بسيارات بيجو الجديدة داخل سوق المملكة العربية السعودية، يأتي بالتعاون مع مجموعة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري.

 

وتابع وكيل العلامة الفرنسية بيجو داخل المملكة أن حملة " عرض لك وبس" تاتى ، على سيارتين موديل 2021، وهم  بيجو 508 والتى تنتمى الى فئة السيارات السيدان و بيجو 3008 والتى تنتمى إلى فئة السيارات الـ SUV.

 

وأكدت شركة المجدوعي للسيارات، أن مميزات حملة " عرض لك وبس" الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، تأتى بصفر هامش ربح، وصفر دفعة أولى، وصفر رسوم إدارية، و 5 سنوات ضمان مصنعي أو 100 ألف كم أيهما يأتي أولا.

 

وتابعت شركة المجدوعي للسيارات، أن حملة " عرض لك وبس" ، مستمرة حتى 15 سبتمبر 2021، أو حتى نفاد الكمية، كما تطبق الشروط والأحكام، وأوضحت الشركة أن التقديم يأتى من خلال أرقامها الساخنة أو عن طريق موقعها الإلكترونى، ومن خلال فروعها المنتشرة فى أنحاء المملكة.

المملكة العربية السعودية صناعة السيارات السوق السعودي SUV السيارات الفرنسية سيارات بيجو بيجو 508 موديل 2021 السيارات السيدان

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