طريقة عمل الكبسة الإسبانية بالمنزل أفضل من المطاعم

طريقة عمل الكبسة الإسبانية ،يعشق الكثير من الأشخاص تناول الكبسة فى جميع أنحاء البلاد العربية،واختلف البعض فى طرق تحضيرها وتسميتها فتميزت كل بلده بطريقة ومذاق مختلف، لذلك يمكنك الإطلاع على طريقة الكبسة الإسبانية وطرق أخرى متعددة.

طريقة عمل الكبسة الإسبانية

كبسة

يقدم الشيف محمود العمدة طريقة عمل الكبسة الإسبانية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ .

مقادير الكبسة الإسبانية

تجهيز: 40 دقيقة

يطبخ: 1 ساعة و 30 دقيقة

المجموع:1 ساعة 70 دقيقة

العدد: 8 أشخاص

المقادير

خلطة الكبسة بهارات

خلطة الكبسة بهارات:

نصف ملعقة صغيرة زعفران

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة بهارات مطحونة

ملعقة صغيرة فلفل أبيض مطحون

ملعقة صغيرة مسحوق ليمون كامل مجفف

نصف كوب زبدة

1 بصلة مفرومة ناعماً

6 فص ثوم مفروم

1 دجاجة كاملة مقطعة إلى 8 قطع

نصف كوب معجون طماطم

1 علبة طماطم

3 حبات جزر مقشرة ومبشورة

2 فصوص ثوم كاملة

1 رشة جوزة الطيب المطحونة

رشة كمون مطحون

1 رشة كزبرة مطحونة

ملح وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

3 كوب ماء ساخن

1 مكعب مرق دجاج

2 كوب أرز بسمتي غير مقشر

نصف كوب زبيب

كوب لوز شرائح محمص

أزي تعملي الكبسة الإسبانية في المنزل

الكبسة

1. اخلطي الزعفران والهيل والقرفة والبهارات والفلفل الأبيض ومسحوق الليمون في وعاء صغير ، وضعي مزيج التوابل جانبًا.

2 .تذوب الزبدة في قدر كبير أو فرن هولندي على نار متوسطة. يضاف الثوم والبصل. يُطهى ويُحرَّك حتى ينضج البصل ويصبح شبه شفاف ، لمدة 5 دقائق تقريبًا. نضيف قطع الدجاج ونحمرها على نار متوسطة حتى تحمر قليلاً ، حوالي 10 دقائق. اخلطي معجون الطماطم.

3.أضيفي الطماطم المعلبة مع عصيرها ، والجزر المبشور ، والقرنفل الكامل ، وجوزة الطيب ، والكمون ، والكزبرة ، والملح ، والفلفل الأسود ، ومزيج بهارات الكبسة. طهي لمدة 3 دقائق. نسكب الماء ونضيف مكعب مرقة الدجاج.

4. اغلي الصلصة ثم خففي النار وغطي القدر يُطهى على نار خفيفة حتى يختفي اللون الوردي من الدجاج وتصبح العصائر صافية ، حوالي 30 دقيقة.

5. يضاف الأرز برفق يُغطى القدر ويُترك على نار خفيفة حتى ينضج الأرز ويجف تقريبًا، لمدة 25 دقيقة تقريبًا؛ يضاف الزبيب والقليل من الماء الساخن إذا لزم الأمر، غطي المزيج واطهيه لمدة 5 إلى 10 دقائق إضافية أو حتى تنفصل حبات الأرز.

6. انقلي الأرز إلى طبق كبير ورتبي قطع الدجاج فوقه ،يرش شرائح اللوز المحمص فوق الطبق

بطريقة سهلة .. طريقة عمل الكبسة الإسبانية

كبسة الدجاج

تعتبر الكبسة طبق رئيسي من الدجاج والأرز وهى مشهورة جدا ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في جميع أنحاء العالم العربي يمكن إعدادها باللحم او الفراخ والبعض يقوم بأعدادها بالأسماك ،هناك عدد غير قليل من الاختلافات في طريقة صنع الكبسة. معظم السيدات العربيات لديهن وصفة عائلية خاصة بهن

وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطبخ: 1 ساعة

الوقت الكلي: ساعة و 10 دقائق

مكونات

1 دجاجة مع الجلد ، مقطعة إلى 4-8 قطع.

3 أكواب أرز

2 بصل مفروم ناعم

2 طماطم مخلوطة مع الجلد

1 ملعقة صغيرة من معجون الطماطم

1 ملعقة صغيرة معجون ثوم

1 ملعقة صغيرة معجون الزنجبيل

1 جزرة متوسطة الحجم مبشورة

1 ملعقة صغيرة كزبرة

1/2 ملعقة صغيرة من الكمون

1/2 ملعقة صغيرة جارام ماسالا

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر

نصف ليمونة مقطعة إلى شرائح سميكة

2 عود قرفة

3 حبات هيل

5 فصوص

حفنة من الزبيب (للتزيين).

حفنة من الصنوبر (للتزيين).

كوب زيت

4 أكواب ماء (+ إضافي)

تعليمات

ستحتاج إلى استخدام قدر كبير يتسع لقطع الدجاج جيدًا.

تحضير الدجاج للكبسة

ابدأ بتسخين الزيت في المقلاة

نضيف البهارات الكاملة (القرفة والهيل والفلفل الأسود والقرنفل) ونتركها تتناثر قبل إضافة البصل.

يقلى البصل على نار متوسطة عالية حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الزنجبيل ومعجون الثوم واقليهما قليلاً قبل إضافة الطماطم ومعجون الطماطم والبهارات البودرة استمر في التقليب والقلي حتى تنضج الطماطم ويبدأ الزيت في الانفصال.

نضيف قطع الدجاج والقليل من الملح.

اقلي الدجاج على نار عالية حتى ينفصل الزيت مرة أخرى.

أضف 4 أكواب من الماء وقلل الحرارة عندما يبدأ في الغليان.

خففي الحرارة ودعيها تطهى حتى تنضج قطع الدجاج.

عادة ما يستغرق حوالي 15-20 دقيقة على نار متوسطة منخفضة.

اغسلي الأرز بينما يطبخ الدجاج.

بمجرد أن ينضج الدجاج ، بملعقة مثقوبة تُرفع قطع الدجاج في طبق وتُغطى بورق فويل لكل كوب أرز تستخدمه ، ستحتاج إلى كوب ونصف من الماء إذا لم يكن المرق كافياً ، يمكنك إضافة بعض الماء لجعله مساوياً لما تحتاجه.

ابدئي الحرارة مرة أخرى أضيفي الجزر المبشور وشرائح الليمون إلى المرق.

عندما يبدأ الماء في الغليان ، أضيفي الأرز المصفى إليه افحص واضبط الملح.

دعيها تطهى على ارتفاع متوسط ​​حتى يقل الماء ويصعب تقليبها إذا كنت تريد الدجاج في الأرز فقد حان الوقت لإضافتها.

أزيلي القشرة أولًا ثم ضعيها في الأرز وقلبيها.

أغلقي الغطاء بإحكام ، وقللي الحرارة إلى أدنى درجة واتركيه يطبخ بالبخار لمدة 15-20 دقيقة.

إذا كنت لا تضيفي الدجاج إلى الأرز ولكنك تريده مشويًا أو مقليًا ، يمكنك البدء في طهيه على البخار بدون الدجاج.

لشوي الدجاج ، فقط ادهنه بالزيت وضعه في الفرن لمدة 5-10 دقائق يمكنك قليها بالزيت الساخن أيضًا للحصول على قوام مقرمش ذهبي.

بمجرد أن ينضج الأرز ، قمي بإمالة الغطاء ببطء للسماح للبخار بالخروج.

يمكنك قلي الزبيب والصنوبر في القليل من الزبدة والزيت في هذه الأثناء وصبه على الأرز للتزيين. بعد تسريب البخار ، قدمي الأرز مع الدجاج.

ملحوظات

يرجى ملاحظة: سيتم طهي الدجاج مع الجلد للحفاظ على رطوبته يمكنك إزالة القشرة قبل طهي الأرز بالبخار إذا اخترتي شواء أو قلي قطع الدجاج ، فإن الجلد يساعد في إعطائها طبقة خارجية مقرمشة.

يمكنك غسل الدجاج وعمل شقوق به افركي القليل من الملح ومعجون الثوم والزنجبيل أيضًا يساعد ذلك الدجاج على امتصاص العصائر جيدًا.

يمكنك تقديمها كما هي مع سلطة طازجة أو مع وعاء من صلصة الطماطم الطازجة الساخنة (مزيج الطماطم والفلفل الأخضر).

ملحوظة

تشطف الأرز أو نقعه قبل استخدامه اعتمادًا على نوع الأرز الذي تستخدمه ، قد تحتاج إلى استخدام كمية أكبر أو أقل من الماء ابقي على الجانب المنخفض لتتجنبي أن يصبح الطبق طريًا للغاية، يمكنك دائمًا إضافة المزيد ،ويعتبر أعداد الكبسة بالبصل مفضل لدى الكثير والبعض الأخر يفضل إضافة الثوم ،يمكنك اختيار الأصناف المفضلة لديك فلا يشترط إضافة جميع المكونات يرجع ذلك حسب الرغبة .

حقائق غذائية

لكل وجبة: 528 سعرة حرارية بروتين 29.2 جم ؛ الكربوهيدرات 54.9 جم ؛ الدهون 21.2 جم ؛ الكولسترول 88 ملغ ؛ الصوديوم 422.7 ملجم. التغذي الكاملة .