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مرأة

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل كبسة لحم بالخضار

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:02 م
طريقة عمل كبسة لحم
طريقة عمل كبسة لحم بالخضار
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آية التيجي
تعتبر طريقة عمل كبسة لحم بالخضار احد وصفات الطبخ الخليجية السهلة و الشهية، وهي تشبه في طريقة حضيرها كبسة الدجاج و المشاوي، وغيرها من الوصفات التي يتميز بها المطبخ الخليجي.

وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطبخ: 60 دقيقة
تكفي لـ: 4 أفراد

وقدم الشيف سنان بطرس عبر موقعه الرسمي، طريقة عمل كبسة لحم بالخضار، وهى واحدة من اكلات الغذاء الصحي لأنها تحتوي على البروتين و الخضار .

طريقة عمل كبسة لحم بالخضار

مقادير طريقة كبسة لحم بالخضار

3 كوب ارز بسمتي
1 كيلو لحم
بصله كبيرة مفرومه
معلقه زعفران
1 لومي
2 ملعقة زيت
ملعقة صغيرة زنجبيل
1 بطاطس كبيرة مكعبات
نصف كوب بازلاء
100 غ جزر مبشور
بهارات كبسة
ملح
فلفل

للتزيين :

مكسرات محمصة ( لوز و جوز )

طريقة عمل كبسة لحم بالخضار 

1- في وعاء غير لاصق سخني الزيت ثم قم بإضافة البصل، ومن ثم بالتقليب حتى يتحول للون الذهبي.

2- قم بإضافة اللحم و الملح و الفلفل و قومي بالتقليب و تحمير اللحم جيدًا جدًا؛ وذلك لتصبح اقترب من النضج الى حد ما.

3- قومي بوضع البطاطس و البازلاء و الجزر المبشور والتقليب .

4- وضع 4 أكواب ماء و اتركي الوعاء على النار حتى الغليان.

5- ضيفي الأرز المغسول و المصفى ، مع وضع الزعفران على الوجه والانتظار حتى يغلي الماء، ثم يتم تهدئة النار و غطى الوعاء و اتركيه حتى تمام النضج لكل المقادير الأرز و اللحم و الخضار.

5- عند التقديم كبسة اللحم بالخضار قم بقلب الوعاء بالصحن، مع تزينيه بالمكسرات المحمصة .
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