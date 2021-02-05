وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل كبسة لحم بالخضار

تعتبر طريقة عمل كبسة لحم بالخضار احد وصفات الطبخ الخليجية السهلة و الشهية، وهي تشبه في طريقة حضيرها كبسة الدجاج و المشاوي، وغيرها من الوصفات التي يتميز بها المطبخ الخليجي.
وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطبخ: 60 دقيقة
تكفي لـ: 4 أفراد
وقدم الشيف سنان بطرس عبر موقعه الرسمي، طريقة عمل كبسة لحم بالخضار، وهى واحدة من اكلات الغذاء الصحي لأنها تحتوي على البروتين و الخضار .
طريقة عمل كبسة لحم بالخضار
مقادير طريقة كبسة لحم بالخضار
3 كوب ارز بسمتي
1 كيلو لحم
بصله كبيرة مفرومه
معلقه زعفران
1 لومي
2 ملعقة زيت
ملعقة صغيرة زنجبيل
1 بطاطس كبيرة مكعبات
نصف كوب بازلاء
100 غ جزر مبشور
بهارات كبسة
ملح
فلفل
للتزيين :
مكسرات محمصة ( لوز و جوز )
طريقة عمل كبسة لحم بالخضار
1- في وعاء غير لاصق سخني الزيت ثم قم بإضافة البصل، ومن ثم بالتقليب حتى يتحول للون الذهبي.
2- قم بإضافة اللحم و الملح و الفلفل و قومي بالتقليب و تحمير اللحم جيدًا جدًا؛ وذلك لتصبح اقترب من النضج الى حد ما.
3- قومي بوضع البطاطس و البازلاء و الجزر المبشور والتقليب .
4- وضع 4 أكواب ماء و اتركي الوعاء على النار حتى الغليان.
5- ضيفي الأرز المغسول و المصفى ، مع وضع الزعفران على الوجه والانتظار حتى يغلي الماء، ثم يتم تهدئة النار و غطى الوعاء و اتركيه حتى تمام النضج لكل المقادير الأرز و اللحم و الخضار.
5- عند التقديم كبسة اللحم بالخضار قم بقلب الوعاء بالصحن، مع تزينيه بالمكسرات المحمصة .