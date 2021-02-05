وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل كبسة لحم بالخضار

تعتبر طريقة عمل كبسة لحم بالخضار احد وصفات الطبخ الخليجية السهلة و الشهية، وهي تشبه في طريقة حضيرها كبسة الدجاج و المشاوي، وغيرها من الوصفات التي يتميز بها المطبخ الخليجي.





وقت التحضير: 30 دقيقة وقت الطبخ: 60 دقيقة تكفي لـ: 4 أفراد





وقدم الشيف سنان بطرس عبر موقعه الرسمي، طريقة عمل كبسة لحم بالخضار ، وهى واحدة من اكلات الغذاء الصحي لأنها تحتوي على البروتين و الخضار .





طريقة عمل كبسة لحم بالخضار





مقادير طريقة كبسة لحم بالخضار





3 كوب ارز بسمتي

1 كيلو لحم

بصله كبيرة مفرومه

معلقه زعفران

1 لومي

2 ملعقة زيت

ملعقة صغيرة زنجبيل

1 بطاطس كبيرة مكعبات

نصف كوب بازلاء

100 غ جزر مبشور

بهارات كبسة

ملح

فلفل





للتزيين :





مكسرات محمصة ( لوز و جوز )





طريقة عمل كبسة لحم بالخضار





1- في وعاء غير لاصق سخني الزيت ثم قم بإضافة البصل، ومن ثم بالتقليب حتى يتحول للون الذهبي.





2- قم بإضافة اللحم و الملح و الفلفل و قومي بالتقليب و تحمير اللحم جيدًا جدًا؛ وذلك لتصبح اقترب من النضج الى حد ما.





3- قومي بوضع البطاطس و البازلاء و الجزر المبشور والتقليب .





4- وضع 4 أكواب ماء و اتركي الوعاء على النار حتى الغليان.





5- ضيفي الأرز المغسول و المصفى ، مع وضع الزعفران على الوجه والانتظار حتى يغلي الماء، ثم يتم تهدئة النار و غطى الوعاء و اتركيه حتى تمام النضج لكل المقادير الأرز و اللحم و الخضار.



