طريقة عمل كبسة فراخ للشيف نجلاء الشرشابي.. فيديو

نقدم لكم طريقة عمل كبسة بالفراخ بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كبسة بالفراخ:

3 أكواب أرز بسمتى

3 ملاعق زيت

2 عود قرفة

3 حبات كبيرة بصل شرائح

حبة ليمون مجفف

3 ملاعق صغيرة ملح

دجاجة مقطعة

كوب مفروم طماطم

6 حبهان

ملعقة بهار

كبسة فلفل أسود

3 قرنفل





طريقة تحضير كبسة بالفراخ:





* نضع فى حلة على النار السمن والبصل الشرائح حتى يصبح ذهبيا.





* اخرجى البصل ثم اضيفى الدجاج وحمريه حتى يصبح ذهبيا ثم اضيفى نصف البصل المحمر مع الطماطم و4 أكواب ماء والحبهان والقرفة والقرنفل والليمون.





* يترك حتى نضج الدجاج ثم اضيفى بهار الكبسة ويترك ليغلى قليلا ثم نضيف الأرز ونقلب بهدوء ثم يتم تهدئة النار حتى ينضج الأرز ثم يقدم ويزين بباقى البصل.







