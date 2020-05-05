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طريقة عمل كبسة فراخ للشيف نجلاء الشرشابي.. فيديو

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:04 م
طريقة عمل كبسة فراخ
طريقة عمل كبسة فراخ لنجلاء الشرشابي فيديو
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كبسة بالفراخ بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كبسة بالفراخ:
3 أكواب أرز بسمتى 
3 ملاعق زيت
2 عود قرفة 
3 حبات كبيرة بصل شرائح 
حبة ليمون مجفف 
3 ملاعق صغيرة ملح 
دجاجة مقطعة 
كوب مفروم طماطم 
6 حبهان 
ملعقة بهار 
كبسة فلفل أسود 
3 قرنفل 

طريقة تحضير كبسة بالفراخ:

* نضع فى حلة على النار السمن والبصل الشرائح حتى يصبح ذهبيا.

* اخرجى البصل ثم اضيفى الدجاج وحمريه حتى يصبح ذهبيا ثم اضيفى نصف البصل المحمر مع الطماطم و4 أكواب ماء والحبهان والقرفة والقرنفل والليمون.

* يترك حتى نضج الدجاج ثم اضيفى بهار الكبسة ويترك ليغلى قليلا ثم نضيف الأرز ونقلب بهدوء ثم يتم تهدئة النار حتى ينضج الأرز ثم يقدم ويزين بباقى البصل.


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