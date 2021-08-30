طريقة عمل يخني البطاطس بالدجاج للشيف شربيني

يعد يخني البطاطس بالدجاج من الأكلات الشهية التى يحبها الجميع في نفس الوقت تمنح الانسان قدرة كبير على الشعور بالشبع بشكل سريع.

نقدم لكم طريقة عمل يخني البطاطس بالدجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير يخني البطاطس بالدجاج



دجاج

بطاطس

كرات

كرفس

ثوم

بصل

طماطم

كزبرة خضراء

مرقة

ليمون

اعشاب

فلفل حار

ورق لورا

حبهان

صلصة طماطم

بهارات

جوزة الطيب

سمنة

ملح

فلفل اسود



طريقة عمل يخني البطاطس بالدجاج

* قطعي البصل مكعبات متوسطة ثم ضعي البصل في طاسة بها سمنة على النار و قطعي أوراك الدجاج و افتحي الدبابيس بالطول وضيفيها الى البصل بعد أن يحمر

* ضيفي الزعتر المفروم وورق اللورا وحبهان وبهارات وجوزة الطيب ثم افرمي الثوم وضيفيه الى الطاسة وضيفي كرات وكرفس وفلفل حار مفروم و صلصة الطماطم وملح وفلفل وماء.

*ضيفي الطماطم المفرومة وقطعي البطاطس مكعبات وضيفيها الى الطاسة وقلبيه جيدا ثم اتركيه على النار قليلا حتى يبدأ في النضج وانقلي الخليط الى طاجن فخار وادخليه فرن ساخن حتى ينضج ثم قدمي يخني البطاطس بالدجاج.