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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات صحية.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالبقسماط

طريقة عمل كفتة البطاطس
طريقة عمل كفتة البطاطس بالبقسماط

تعتبر طريقة عمل كفتة البطاطس بالبقسماط من اشهي طرق تحضير البطاطس وخفة ايضا، وهي غير مكلفة وبسيطة، ويمكن تحضيرها في المنزل على الغذاء بجانب الأطباق الأساسية او يمكن تقديمها كسناكس للأطفال بين الوجبات، وفيما يلي سنقوم بكر اكثر من طريقة عمل كفتة البطاطس بالبقسماط.
 

طريقة عمل كفتة البطاطس بالبقسماط 

 

طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة

 

مكونات طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة :
زيت للقلي
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
زبدة مُذابة,2 ملعقة كبيرة
2 بيض مخفوق
2 كوب بقسماط 
3 حبات صفار بيض 
500 غرام بطاطس مهروسة

طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة :
1- تُوضع البطاطس في وعاء، ثم يُضاف صفار البيض.
2- تُضاف الزبدة ثم الملح والفلفل ويُقلّب المزيج.
3- تُشكّل البطاطس إلى دوائر وتُغمس في البيض ثم في البقسماط.
4- تُوضع مقلاة بها زيت كثيف على النار، ثم تُقلى كفتة البطاطس، وعندما تأخذ اللون الذهبي يتم تقديمها .
 

خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس

مقادير عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس


طريقة عمل كفتة البطاطس بدون لحم

 

مكونات طريقة عمل كفتة البطاطس بدون لحم :
نصف كيلو بطاطس مسلوقة.
3 بيضات مخفوقة.
بصلة مبشورة.
ثمرة فليفلة.
4 ثمرات طماطم.
بهارات حسب الرغبة.
بودرة ثوم.
شرائح جبنة موزاريلا.
جبن كيري.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
 

طريقة عمل كفتة البطاطس بدون لحم :
1- يتم هرس البطاطس المسلوقة جيداً.
2- أضف إلى البطاطس البهارات، والملح، والفلفل الأسود، والثوم البودرة.
3- اخلط البطاطس جيداً للحصول على الخليط المتجانس، ثم قم بتشكيلها إلى كرات.
4- يتم حشو كرات البطاطس بالجبن الكيري.
5- توضع كرات البطاطس في صينية مدهونة بالزيت.
6- في مقلاة على النار، يتم تقليب البصل حتى يذبل مع الفليفلة، وعصير الطماطم، والبهارات.
7- ترفع كفتة البطاطس بدون لحم من على النار، ويتم وضعها في صينية.
8- على وجه البطاطس قم بسكب البيض المخفوق، ويرش شرائح الجبن الموزاريلا.
9- تدخل كفتة البطاطس بدون لحم الصينية الفرن وتترك حتى النضج.
10- تخرج كفتة البطاطس بدون لحم من الفرن، وتوضع في طبق التقديم.
 

طريقة عمل كفتة البطاطس بالبقسماط 


طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة

 

مكونات طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة : 
لحم مفروم.
2 ثمرة بطاطس مسلوقة متوسطة الحجم ومهروسة.
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة ملح.
بصلة كبيرة مبشورة.
ربع كوب بقدونس مفروم فرماً ناعماً.
كوب بقسماط.
بيضة مخفوقة.
دقيق.
 

طريقة عمل كفتة البطاطس باللحمة : 
1- يتم المزج بين البصل المبشور واللحم المفروم.
2- أضف إلى ما سبق البطاطس المهروسة، والملح، والفلفل الأسود، ويتم الخلط جيداً.
3- أضف البقدونس المفروم إلى خليط البطاطس، ويتم المزج جيداً.
4- قم بتشكيل كفتة البطاطس إلى أقراص، ثم يتم تقليبها في الدقيق وبعد ذلك يتم غمسها في البيض المخفوق.
5- ضع الأقراص في البقسماط، للتغليف من كل الجهات.
6- توضع أقراص كفتة البطاطس في صينية مدهونة بالزيت.
7- ضع صينية كفتة البطاطس في الفرن، وتترك لمدة ربع ساعة تقريباً.
8- يتم تقليب أقراص كفتة البطاطس على الجهة الأخرى، ثم تترك الصينية مرة أخرى في الفرن لمدة 10 دقائق أخرى.
9- تخرج الصينية من الفرن، وتوضع كفتة البطاطس باللحمة في طبق التقديم.

** مصدر الخبر موقع cookpad

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