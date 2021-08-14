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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مقادير عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس

مقادير عمل كفتة داوود
مقادير عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس

تعتبر مقادير عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس من أشهى الأكلات التي يمكن تحضيرها لعائلتك وأطفالك، وهي وصفة تركية وشامية في الأساس، إلا أن الأطفال يفضلونها لشكلها المميز والمختلف.

 

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وقدمت الشيف نونا مقادير عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس، وهي أكلة شهية ومختلفة يمكن تقديمها على الغداء مع الأرز الأبيض، وسوف تنال إعجاب أطفالك وعائلتك بأكملها.

 

مقادير عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس

 

طريقة عمل  كفتة داوود باشا بالبطاطس


طريقة عمل مقادير عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس
نصف كيلو جرام من اللحم المفروم ناعم
ثلاث ثمرات من عصير الطماطم
نصف كيلو من البطاطس مقطعة مكعبات حجمها متوسط
بصله كبيره مفرومه ناعم جدا
ملعقتين صغار من صلصة الطماطم
كوبان من الماء
نصف كاس من الزيت أو أى مادة دهنية
ملح، فلفل وهذا على حسب الرغبة
ملعقتين صغار من بهارات اللحمة
نصف ملعقة من القرفة
قطعة من مرقة الدجاج


مقادير عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس
1- نقوم بوضع اللحم المفروم في إناء، ونضيف عليه البصل المفروم، والبهارات السابقة حسب ونعجن الخليط حتى يصبح الخليط متجانسا.
2- نبدأ في تكوير اللحمة، لنجعلها على شكل كريات في الحجم المتوسط.
3- نضع مقلاة على النار بها زيت نباتي، نضع اللحمة المكورة ونستمر في تحريكها حتى نتأكد من تحميرها من كل الجوانب، وبعد ذلك نضع البطاطس، والطماطم وصلصة الطماطم والماء.
4- نضيف عليه مكعب مرقة الدجاج، ونتأكد من حكم الخليط جيدا ويتم تركها لمدة عشرين دقيقة، وبعد ذلك نتأكد من نضج الطعام تماماً، يرفع من على النار.
5- يضاف كفتة داوود باشا بالبطاطس إلي صحن التقديم مع الأرز الأبيض.

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