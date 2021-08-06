تعتبر طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف نجلاء من أشهى الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل، ويمكن ان تقديمها على الغداء لاطفالك، مع الأرز الأبيض او المكرونة، وهي وجبة مميزة وشهية للغاية، وتعتبر وصفة مختلفة عن الوجبات المعتادة التي تقوم بتحضيرها بشكل يومي.







قدمت الشيف نجلاء طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية بوصفة سهلة وغير مكلفة، ويمكن تحضيرها في فرن البوتجاز، وايضا بطعم الكفتة المشوية على الفحم، ويمكنك ان تحضيرها في وقت قصير، وإليكم طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف نجلاء في السطور التالية.



طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف نجلاء

طريقة تحضير كفتة الدجاج المشوية



مقادير طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف نجلاء :

نصف كيلو دجاج فيليه مفروم

فلفل رومى أحمر

بصل مفروم

بقدونس مفروم نصف كوب

بقسماط

بيضة

بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود

زيت

فحم



طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف نجلاء :

1- يخلط الفلفل الرومي مع البصل فى الكبة، ثم يضاف البقسماط والبيضة والدجاج المفروم والبقدونس .

2- يضاف البهارات والملح والفلفل الأسود، ويقلب الخليط .

3- يشكل الخليط أصابع حول أعواد خشبية مبللة بالماء، و تدهن أصابع الكفتة بالزيت .

4- ترص كفتة الفراخ المشوية فى صينية، وتوضع فى الفرن حتى النضج .

5- تشعل فحمة مع إضافة زيت، وتوضع مع الكفتة مع تغطيتها بورق ألومنيوم .