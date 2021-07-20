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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو ملكش في اللحمة.. طريقة عمل فاهيتا الفراخ في 15 دقيقة

فاهيتا الفراخ
فاهيتا الفراخ

لا يفضل البعض تناول اللحوم في عيد الأضحى المبارك، لذلك يبحثون دائما على البديل لطهيه في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

 

وكشف تقرير وفقا لموقع “magazin”، عن أن فاهيتا الفراخ أسرع وجبة يمكن إعدادها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة حيث لا تستغرق سوى 15 دقيقة فقط.

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مكونات فاهيتا الفراخ :

صدر دجاج.

ملح.

فلفل.

2 ملاعق صغيرة كمون.

2 ملاعق صغيرة من الفلفل الحلو.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ثوم.

طريقة تحضير فاهيتا الفراخ :

1- نقطع اللحم إلى شرائح وتتبل بالمكونات المذكورة ويقلى بالزيت.

2- يُرفع اللحم ويُقلى البصل المفروم بنفس الزيت الذي تضيف إليه الثوم عندما يتحمّر قليلاً.

3- أضيفي الفلفل وأخيرًا، أعيدي اللحم للخلط وقلي لمدة دقيقة أو دقيقتين أخريين.

4- يمكن تخزين الطعام المحضر بهذه الطريقة في الثلاجة لمدة تصل إلى أربعة أيام واستخدامه عندما لا يكون لديك وقت لإعداد الغداء.

5- عندما تكون جاهزًا للتقديم ، ضع التورتيلا، ورتب اللحم فوق البصل والفلفل الحلو ويمكنك إضافة ملعقة كبيرة من الفلفل الحلو وجبن الشيدر وصلصة.

فاهيتا فاهيتا الفراخ مكونات فاهيتا الفراخ طريقة تحضير فاهيتا الفراخ اللحوم

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