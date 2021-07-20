طريقة عمل الفشة بمذاق لا يقاوم في أول أيام العيد

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الفشة بمذاق لا يقاوم وشكل شهي وسريع لعشاق الفشة مع أول أيام العيد، كما أن الفشة تعتبر سهلة المضغ ولها فوائد عدة.





مقادير الفشة



فشة

سمنة

فلفل أخضر رومي

فلفل أخضر حار

طماطم

ثوم

ملح / فلفل أسود

للسلق

بصل

فلفل أسود حبوب

خل



طريقة عمل الفشة



* تسلق الفشة في الماء المغلي على النار مع إضافة البصل والفلفل الأسود والخل.

* تقطع الفشة وتشوح في السمنة على النار.

* يضاف الملح والفلفل الأسود.

* يضاف الثوم المفروم ويقلب كل الخليط.

* تضاف قطع الفلفل الرومي والحار والطماطم.

* يقلب الخليط ويقدم.

فوائد الفشة والطحال



1- تعزيز الجهاز المناعي ضد الأمراض.

2- مكمل غذائي.

3- قتل الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم.