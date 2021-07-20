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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفشة بمذاق لا يقاوم في أول أيام العيد

الفشة
الفشة

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي  طريقة عمل الفشة بمذاق لا يقاوم وشكل شهي وسريع لعشاق الفشة مع أول أيام العيد، كما أن الفشة تعتبر سهلة المضغ ولها فوائد عدة.
 

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مقادير الفشة


فشة 

سمنة 

فلفل أخضر رومي 

فلفل أخضر حار 

طماطم 

ثوم 

ملح / فلفل أسود

 للسلق

بصل 

فلفل أسود حبوب 

خل 


طريقة عمل الفشة


* تسلق الفشة  في الماء المغلي على النار مع إضافة البصل والفلفل الأسود والخل.

* تقطع الفشة وتشوح في السمنة على النار.

* يضاف الملح والفلفل الأسود.

* يضاف الثوم المفروم ويقلب كل الخليط.

* تضاف قطع الفلفل الرومي والحار والطماطم.

* يقلب الخليط ويقدم.

 

فوائد الفشة والطحال


1- تعزيز الجهاز المناعي ضد الأمراض.
2- مكمل غذائي.
3- قتل الأجسام الغريبة التي تدخل الجسم.

طريقة عمل الفشة الفشة أول أيام العيد طريقة تحضير فشة نجلاء الشرشابي

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