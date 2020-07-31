في العيد.. أسرع طريقة لتنظيف الفشة بمكونات من مطبخك

في عيد الاضحى يحب الرجال طعام المسكم لذلك تضطر الامهات إلى تعلم كيفية صنعها واليكم طريقة سريعة لتنظيف الفشة في عيد الاضحى.
مكونات تنظيف الفشة
ملح
خل
دقيق
طريقة تنظيف الفشة
- يتم وضع الفشة في خل وملح وتنظيفها جيدا
- قومي بوضع الفشة بالدقيق واغسليها عدة مرات
- حاولى تنظيف الثقوب الموجودة بها عن طريق فركها بالملح والخل والدقيق
- ضعي خل وماء واغليها ومن ثم رمي الماء وشطفها وقومي بتسويتها.
مكونات تنظيف الفشة
ملح
خل
دقيق
طريقة تنظيف الفشة
- يتم وضع الفشة في خل وملح وتنظيفها جيدا
- قومي بوضع الفشة بالدقيق واغسليها عدة مرات
- حاولى تنظيف الثقوب الموجودة بها عن طريق فركها بالملح والخل والدقيق
- ضعي خل وماء واغليها ومن ثم رمي الماء وشطفها وقومي بتسويتها.