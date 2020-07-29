AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بخلاف الوصفات التقليدية.. طريقة عمل الفشة الكمونية.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 01:14 ص
طريقة عمل الفشة الكمونية
طريقة عمل الفشة الكمونية
Advertisements
آية التيجي
تعتبر طريقة عمل الفشة الكمونية من أشهى وأحلى الاكلات التي يمكن ان نعدها في عيد الأضحى، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل الفشة الكمونية بأسهل الخطوات وبأقل التكاليف، بنفس طريقتها الجاهزة التي يمكن ان تحصل عليه من المطاعم.

وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطهي: ساعة و45 دقيقة
تكفي لـ : 6 اشخاص

وتعتبر طريقة عمل الفشة الكمونية من أكثر الأكلات التي يشتهر إعدادها في العيد، ولمن لا يحبونها بالطريقة التقليدية يمكن ان يجربوها بهذه الطريقة، وسوف تنال إعجاب عائلتك وأطفالك ايضا، واليكم الوصفة خطوة خطوة بالتفصيل..

اقرأ أيضًا |

مقادير طريقة عمل الفشة الكمونية :

قطع فشة مسلوقة شرائح
3 طماطم مبشورة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2 بصل مفروم
فلفل حار شرائح
زيت
كمون
كزبرة جافة
ملح

طريقة عمل الفشة الكمونية :

1- نأخذ جزء من الفشة المسلوقة والمقطعة شرائح، ونبدأ بتحضير الصلصة.

2- نضع حلة على النار بها القليل من الزيت، ونضع بها بصل مفروم مع ثوم مفروم مع الكزبرة الجافة.

3- نشوح قليلًا ثم ننزل عليهم بعصير الطماطم، ونتبل بملح وكمون ويجب أن يكون الكمون هو التوابل الغالبة على نكهة الفشة .

4- نتركها تتسبك قليلًا على النار، ثم ننزل بـ الفشة مع إضافة الفلفل الحار المفروم والملح والفلفل الأسود، حتى تأخذ غلوتين.

5- يمكن تقديم الفشة كما هي أو نضعها في طاجن، وندخله الفرن لمدة ربع ساعة.

واليكم الفيديو الذي يوضح طريقة عمل الفشة الكمونية خطوة بخطوة..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاجن الخرشوف بالصلصة.. فيديو

طريقة عمل كيكة الأناناس.. فيديو

قبل عيد الأضحى .. أسرع طريقة لـ تنظيف الفشة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حقيقة حبس المخرجة يسر فاروق فلوكس.. حنان شوقي تستغيث برئيس الجمهورية

ابن نجريج يتجاهل الدوري المصري.. نادي برتغالي كبير يقود اللاعب لمشوار رحلة احتراف

ميدو لـ صالح جمعة: علشان مترجعش تقول يارتني كنت عملت

كأنها زهرة اللوتس.. رائد فضاء إماراتي يصف مشاهدة مصر من السماء ..فيديو

أخبار الرياضة.. فوز الأهلي والزمالك وديا .. خناقة وقطع سروال يتسببان في إنهاء مباراة سموحة والاتحاد.. أغنى 10 لاعبين بالدوري

العربون.. الأزهر يحذر من صورة منتشرة في البيع بين الناس ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عيش الفتة.. خطوة بخطوة

بـ الأسود الجذاب.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام

3 طرق طبيعية من المنزل لعلاج الأرق