بخلاف الوصفات التقليدية.. طريقة عمل الفشة الكمونية.. فيديو

تعتبر طريقة عمل الفشة الكمونية من أشهى وأحلى الاكلات التي يمكن ان نعدها في عيد الأضحى، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل الفشة الكمونية بأسهل الخطوات وبأقل التكاليف، بنفس طريقتها الجاهزة التي يمكن ان تحصل عليه من المطاعم.
وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطهي: ساعة و45 دقيقة
تكفي لـ : 6 اشخاص
وتعتبر طريقة عمل الفشة الكمونية من أكثر الأكلات التي يشتهر إعدادها في العيد، ولمن لا يحبونها بالطريقة التقليدية يمكن ان يجربوها بهذه الطريقة، وسوف تنال إعجاب عائلتك وأطفالك ايضا، واليكم الوصفة خطوة خطوة بالتفصيل..
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طريقة عمل الفشة الكمونية
مقادير طريقة عمل الفشة الكمونية :
قطع فشة مسلوقة شرائح
3 طماطم مبشورة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
2 بصل مفروم
فلفل حار شرائح
زيت
كمون
كزبرة جافة
ملح
طريقة عمل الفشة الكمونية :
1- نأخذ جزء من الفشة المسلوقة والمقطعة شرائح، ونبدأ بتحضير الصلصة.
2- نضع حلة على النار بها القليل من الزيت، ونضع بها بصل مفروم مع ثوم مفروم مع الكزبرة الجافة.
3- نشوح قليلًا ثم ننزل عليهم بعصير الطماطم، ونتبل بملح وكمون ويجب أن يكون الكمون هو التوابل الغالبة على نكهة الفشة .
4- نتركها تتسبك قليلًا على النار، ثم ننزل بـ الفشة مع إضافة الفلفل الحار المفروم والملح والفلفل الأسود، حتى تأخذ غلوتين.
5- يمكن تقديم الفشة كما هي أو نضعها في طاجن، وندخله الفرن لمدة ربع ساعة.
واليكم الفيديو الذي يوضح طريقة عمل الفشة الكمونية خطوة بخطوة..