بخلاف الوصفات التقليدية.. طريقة عمل الفشة الكمونية.. فيديو

الكمونية بأسهل الخطوات وبأقل التكاليف، بنفس طريقتها الجاهزة التي يمكن ان تحصل عليه من المطاعم.

من أشهى وأحلى الاكلات التي يمكن ان نعدها في عيد الأضحى، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل

تكفي لـ : 6 اشخاص

من أكثر الأكلات التي يشتهر إعدادها في العيد، ولمن لا يحبونها بالطريقة التقليدية يمكن ان يجربوها بهذه الطريقة، وسوف تنال إعجاب عائلتك وأطفالك ايضا، واليكم الوصفة خطوة خطوة بالتفصيل..

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قطع فشة مسلوقة شرائح

3 طماطم مبشورة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2 بصل مفروم

فلفل حار شرائح

زيت

كمون

كزبرة جافة

ملح

طريقة عمل الفشة الكمونية :

1- نأخذ جزء من الفشة المسلوقة والمقطعة شرائح، ونبدأ بتحضير الصلصة.





2- نضع حلة على النار بها القليل من الزيت، ونضع بها بصل مفروم مع ثوم مفروم مع الكزبرة الجافة.





3- نشوح قليلًا ثم ننزل عليهم بعصير الطماطم، ونتبل بملح وكمون ويجب أن يكون الكمون هو التوابل الغالبة على نكهة الفشة .





4- نتركها تتسبك قليلًا على النار، ثم ننزل بـ الفشة مع إضافة الفلفل الحار المفروم والملح والفلفل الأسود، حتى تأخذ غلوتين.



