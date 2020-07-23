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مرأة

قبل عيد الأضحى .. أسرع طريقة لـ تنظيف الفشة

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:58 م
أسرع طريقة لـ تنظيف
أسرع طريقة لـ تنظيف الفشة
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حياة عبد العزيز
أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والذي يتميز بذبح الأضحية، وتمتلئ المنازل بالمأكولات الشهيرة به، مثل الفشة والكرشة والممبار، حيث يصعب على ربات المنزل تنظيف تلك الأطعمة فور خروجها من الأضحية.


والفشة واحدة من الأطعمة الشهيرة في عيد الأضحى، حيث يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، كما أنها من الوجبات الإقتصادية، وتعاني بعض السيدات من تنظيفها.


أسرع طريقة لـ تنظيف الفشة:


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1- قومي بارتداء القفازات في اليد.
2- تقطيع الفشة إلى قطع كبيرة الحجم.
3- غسل الفشة بالماء جيدا.
4- ضعي عليها ربع كوب من الخل الأبيض.
5- أضيفي الليمون والملح والدقيق وكمية مناسبة من الماء.
6- اخلطي الفشه بكل تلك المكونات وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.
7- غسل الفشة جيدا بالماء ونضعها في مصفاة لمدة نصف ساعة.
8- يتم تعبئتها في أكياس وضعيها في الفريزر.



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