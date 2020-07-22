في موسم عيد الأضحى.. هل غسل اللحمة صح ولا غلط

يثار فى موسم عيد الأضحى سؤالا مهما بين الكثيرين وهو فى موسم عيد الأضحى سؤالا مهما بين الكثيرين وهو غسل اللحمة صح ولا غلط؟ حيث يتحير كثيرون بين الحفاظ على القيمة الغذائية للحوم وبين الحصول على طعام نظيف.





فى الحقيقة أن غسل اللحمة مهم وضروري فى بعض الحالات وغير مهم فى حالات اخرى، ويتم بطريقة معينة لا تفعلها معظم النساء.

وقالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطرى، اللحمة يتم بالفعل غسلها بعد الذبح والسلخ والتفريغ وعادة يقوم به الجزار فى المجزر وهى معلقة للتخلص من أي شوائب مثل الشعر.

وأضافت سماح أن بعد ذلك يقوم الجزار بعرض اللحمة فى المحل وتكون عليها أختام الصحة ومغلفة بقماش أبيض وبالتالى تظل اللحمة نظيفة ولا نحتاج فى هذه الحالة لغسلها.



