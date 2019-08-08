احذر| غسل اللحمة قبل الطبخ يسبب التسمم

تعد عادة غسل اللحمة قبل طهيها من أخطر العادات التي تقوم بها ربة المنزل وهي تظن أنها جزء من النظافة للطعام، ولكن أكد الخبراء الصحيون الأمريكيون أن غسل اللحمة قبل الطبخ يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة.



اتضح أنه عند غسل اللحوم قبل طهيها تنتشر الميكروبات على الفور من اللحم إلى أدوات المطبخ الأخرى والتي باستعمالها تسبب انتقال الميكروبات الخطيرة إلى جسم الإنسان مسببة له التسمم كما أنها تسبب السالمونيلا.



وقال الخبراء إنه ينبغي تخزين اللحوم في الثلاجة فقط في اكياس بلاستيكية ، وعند التقطيع يجب استخدام لوح تقطيع منفصل خاص باللحوم .



وتوجد بكتيريا السالمونيلا في الأطعمة التي تنتقل من خلالها البكتيريا وعدم غسل اللحوم يمنعها من النمو والتكاثر إلى أعداد كبيرة إن وجدت، ويجب طبخ الأغذية بما يكفي للقضاء على الميكروب واتباع المبادئ التوجيهية لإعداد الطعام الآمن على النحو التالي:



1-التنظيف وغسل اليدين والسطوح:

. يجب غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية بعد استخدام دورات المياه أو قبل إعداد الطعام وقبل تناوله.



· يجب غسل الأواني وألواح التقطيع وأطباق الطعام بالماء الساخن والصابون بعد كل خطوة من خطوات إعداد المواد الغذائية.



· يفضل استخدام المناشف الورقية لتنظيف أسطح المطبخ، ويفضل غسل المناشف القماش بالماء الساخن في الغسالة بعد كل فترة استعمال محددة.



2-فصل الأغذية:

· يجب فصل اللحوم غير المطبوخة عن الأطعمة الأخرى في عربة التسوق وأيضا في الثلاجة.



· يجب استخدام أدوات تقطيع خاصة باللحوم تختلف عن أدوات التقطيع التي تستخدم مع المنتجات الزراعية الأخرى وغسلها وتنظيفها بعد كل استعمال لتجنب التلوث الخلطي.



3-الطهي الجيد للطعام:



استخدم مقياس الحرارة لقياس درجة حرارة الأغذية وتأكد من نظافته عند قياس درجة الحرارة الداخلية للحوم والدواجن وغيرها.



4-الحفظ الجيد للأغذية:



· يجب تخزين الأغذية المبردة والمجمدة بطريقة صحيحة، فيجب أن تكون درجة حرارة الثلاجات بين ( 3 -5 ْم)، أما المجمدات (الفريزرات) فدرجة حرارتها يجب أن تكون تحت (- 18 ْم).



· يجب حفظ الأغذية المبردة عند درجة حرارة لا تزيد على 4 ْم، والأغذية الساخنة عند درجة حرارة لا تقل عن 60 ْم.



5- تسييح اللحوم المجمدة بالطريقة المناسبة:

يجب أن تتم عملية تسييح اللحوم المجمدة إما بوضعها في الثلاجة لمدة كافية لتسييحها أو تسييحها مباشرة باستخدام الميكروويف أو الطبخ المباشر السريع وذلك لتقليل مخاطر التلوث ونمو الميكروب، ويجب تلافي تسييحها على درجة حرارة الغرفة.



