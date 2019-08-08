طبق العيد.. الفشة والطحال بطريقة المسمط

تعتبر الفشة والطحال هي إحدى اكلات عيد الاضحى.



وتعتبر هذه الأنواع من اللحوم لها بعض الاحتياطات قبل تناولها، ولذلك نقدم لكم الطريقة الصحيحة للشيف حسن



عمل الفشة والطحال بطريقة المسمط..



المقادير:



نصف كيلو جرام من الطحال.



نصف كيلو جرام من الفشة.



حبة واحدة من البصل كبيرة الحجم.



ثلاث فصوص من الثوم.



نصف كأس من الخل الأبيض.



نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.



نصف ملعقة صغيرة من الملح.



ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت.



ملعقة واحدة كبيرة من الكزبرة الخضراء.



ملعقة واحدة كبيرة من الكزبرة الناشفة.



حبة واحدة من الفلفل الأخضر.



حبة واحدة من قرون الفلفل الحار.



طريقة تحضير الفشة والطحال بالبصل في المنزل مثل المطاعم ..



نخلط كمية مناسبة من الماء والثوم والخل والفلفل الأسود، نضع الخليط على النار ونضيف له الطحال.



نخلط نفس المكونات السابقة ونضيف لها الفشة ونضعها على النار.



بعد تمام نضج الفشة والطحال، نتركها فى مكان بعيد حتى تبرد بشكل تام.



نقسم الفشة والطحال إلى شرائح رفيعة.



ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة من السمن فى مقلاة على النار ونضيف لها شرائح الفشة والطحال.



نضيف لهم الفلفل الأخضر والفلفل الحار والثوم والكزبرة الناشفة والملح والفلفل.



ثم نحرك بشكل جيد حتى تمام النضج.



نضع ملعقة واحدة من الكزبرة الخضراء ونحرك الخليط، ثم نزيل الخليط من على النار.



نقدم شرائح الفشة والطحال ساخنة.