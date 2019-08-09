طريقة عمل الفشة.. 5 وصفات شهية بالثوم والكبدة والطحال

طريقة عمل الفشة من أكثر الوصفات التى تبحث عنها المرأة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى الذى يشتهر بتقديم أصناف متنوعة من أطباق اللحوم وحلويات المدبح التى تتميز بالمذاق الشهى واللذيذ ومن بيها الفشة والكبدة والطحال.





ونعرض فى السطور التالية طريقة عمل الفشة بوصفات متعددة مع الطحال والكبدة والقلب ومن الوصفات الشهية أيضا الفشة بالثوم والمحمرة بطريقة نخبة من خبراء الطهى فى مصر.





طريقة عمل الفشة مع الكبدة لنجلاء الشرشابى

مقادير الفشة مع الكبدة :

كمية من الفشة المسلوقة

كمية متوسطة من الكبدة

كمية متوسطة من الكلاوي

ثوم

عصير ليمون

فلفل رومى

فلفل حار

سمنه ملح

فلفل أسود





طريقة عمل الفشة مع الكبدة :

- ضعى قطع الكبدة والكلاوى مع الثوم فى السمنة على النارثم قلبى جيدا .

- ضعى قطع الفشة والفلفل الرومى والحار والملح والفلفل الأسود .

- قلبى الخليط حتى النضج ويضاف عصير الليمون ويقدم .





طريقة عمل الفشة والطحال للشيف شربينى

مقادير الفشة والطحال:

1/2 كيلو الفشة

1/2 كيلو الطحال

حبة بصل كبيرة

ثلاث فصوص ثوم

نصف كأس خل الأبيض

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة سمن أو الزيت

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء

ملعقة كبيرة كزبرة الناشفة

ثمرة فلفل اخضر

فلفل حار "حسب الرغبة"





طريقة عمل الفشة والطحال :

- ضعى كمية مناسبة من الماء والثوم والخل والفلفل الأسود وقلبى جيدا .

- نضع الخليط على النار ونضيف له الطحال.

- اخلطى نفس المكونات السابقة ونضيف لها الفشة ونضعها على النار.

- بعد تمام نضج الفشة والطحال نتركها فى مكان بعيد حتى تبرد وتقطع شرائح رفيعة.

- اضيفى ملعقة واحدة كبيرة من السمن فى مقلاة على النار ونضيف لها شرائح الفشة والطحال.

- ضعى الفلفل الأخضر والفلفل الحار والثوم والكزبرة الناشفة والملح والفلفل، ثم قلبى بشكل جيد حتى تمام النضج.

- ضعى ملعقة واحدة من الكزبرة الخضراء ونحرك الخليط، ثم نزيل الخليط من على النار وتقدم ساخنة .





طريقة عمل الفشة والطحال بالثوم الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير فشة وطحال بالثوم :

طحال

فشة

بصل

ثوم

خل فلفل أسود

ملح سمنه

كزبرة خضراء

كزبرة جافة ناعمة

فلفل رومى أخضر

فلفل أخضر حار





طريقة عمل فشة وطحال بالثوم :

* ضعى البصل فى الماء مع الثوم والخل والفلفل الأسود على النار

* ضيفى الفشة والطحال كلًا منهما فى إناء منفرد مع الخليط

* قطعى الطحال والفشة شرائح بعد أن تبرد ثم شوحى الطحال والفشة فى السمنة على النار

* أضيفى الفلفل الرومى والثوم والكزبرة الجافة والفلفل الحار وملح وفلفل

* ثم ضعى الكزبرة الخضراء وشرائح الليمون على الوجه للتقديم .





طريقة عمل الفشة بالثوم للشيف شربينى

مقادير الفشة بالثوم :

1/2 كيلو من الفشة

زيت

بصل

زعتر

ثوم

فلفل حار

بقدونس للتزيين





طريقة عمل الفشة بالثوم:

* توضع الفشة في حلة علي النار حتي يتم تطهيرها

* توضع الزيت على النار ونضيف إليه البصل المقطع ونضيف عليهم زعتر وثوم

* يضاف الفلفل الحار وتقطع الفشة طرنشات ثم توضع في الطاسة وتحمر

* يزيين الطبق بالبقدونس ثم تقدم الفشة بالثوم .





طريقة عمل الفشة المحمرة لنجلاء الشرشابى :

مقادير الفشة المحمرة :

فشة مسلوقة

بصل

ثوم سمنه

فلفل أخضر رومي

ملح فلفل أسود

طريقة عمل الفشة المحمرة :

- قطعى الفشة شرائح ثم تشوح فى السمنة على النار ثم يضاف الملح والفلفل الأسود

- أضيفى الفلفل الأخضر الرومى والبصل ثم يضاف الثوم المفروم وقلبى جيدا.

- اتركى الفشة على نار متوسطة حتى تحصلى على مظهر الفشة المحمرة الشهى وضعيها فى طبق التقديم.











