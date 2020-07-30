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مرأة

من المطبخ المكسيكي.. طريقة عمل فاهيتا اللحم بالشكل الأصلي

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:42 ص
فاهيتا اللحم
فاهيتا اللحم
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لمياء الياسين
تعد الفاهيتا من أشهر الأطباق فى المطبخ المكسيكى  إليك أسرار طهيها كأمهر الشيفات على طريقة الشيف إلهام فتحى

 المقادير لتحضير  فاهيتا اللحم

- شرائح لحم ستيك
- بصلة كبيرة مقطعة طوليا
- 3 فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر مقطع شرائح
- 3 فصوص ثوم
- عصير نصف ليمونة
- صويا صوص
-ملح وفلفل ورشة كمون ورشة كزبرة جافة ورشة زنجبيل و رشة قرفة و رشة بابريكا
- ملعقة زيت صغيرة

الطريقة لتحضير الفاهيتا فى الفرن :

- في طاسة على النار يتم إضافة القليل من الزيت ثم تشوح شرائح اللحم مع القليل من الثوم وتضاف التوابل ونشوح دقيقتان ثم تضاف حلقات البصل
- يضاف الفلفل الألوان ويتم التشويح مرة أخرى
- نضيف الصويا صوص مع عصير الليمون ونشوحها ثم توضع فى الفرن لمدة 10دقائق وتخرج من الفرن
-يتم وضه قطعة من الفحم وملعقة زيت فى ورقة فويل ويتم إغلاقها ووضعها فى المنتضف وتقدم ساخنة
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