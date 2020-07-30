من المطبخ المكسيكي.. طريقة عمل فاهيتا اللحم بالشكل الأصلي



تعد الفاهيتا من أشهر الأطباق فى المطبخ المكسيكى إليك أسرار طهيها كأمهر الشيفات على طريقة الشيف إلهام فتحى





المقادير لتحضير فاهيتا اللحم

الطريقة لتحضير الفاهيتا فى الفرن :

- نضيف الصويا صوص مع عصير الليمون ونشوحها ثم توضع فى الفرن لمدة 10دقائق وتخرج من الفرن



-يتم وضه قطعة من الفحم وملعقة زيت فى ورقة فويل ويتم إغلاقها ووضعها فى المنتضف وتقدم ساخنة



- شرائح لحم ستيك- بصلة كبيرة مقطعة طوليا- 3 فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر مقطع شرائح- 3 فصوص ثوم- عصير نصف ليمونة- صويا صوص-ملح وفلفل ورشة كمون ورشة كزبرة جافة ورشة زنجبيل و رشة قرفة و رشة بابريكا- ملعقة زيت صغيرة- في طاسة على النار يتم إضافة القليل من الزيت ثم تشوح شرائح اللحم مع القليل من الثوم وتضاف التوابل ونشوح دقيقتان ثم تضاف حلقات البصل- يضاف الفلفل الألوان ويتم التشويح مرة أخرى