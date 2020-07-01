من المطبخ المكسيكي .. طريقة عمل فاهيتا الروبيان

تبحث النساء عن أكلات جديدة مميزة تقدمها على مائدتها يومياً بدلًا من حيرة اختيار أصناف الطعام وتكرارها وتمل منها الأسرة ، لذا تحتاجين دومًا للتجديد وتقديم أصناف مختلفة عن التي اعتدى على تقديمها .
ومن باب التجديد ، إليكي طريقة عمل فاهيتا الروبيان من المطبخ المكسيكي :
المكونات :
2 كوب من الروبيان منظف ومقشر
عصير ليمونة
ملعقة ملح
ملعقة زيت زيتون
ملعقة فلفل اسود
ملعقة كمون
ملعقة شطة صغيرة
بصلة مقطعة شرائح
2 ثمرة فلفل ملون
2 ثمرة فلفل ألوان
طريقة عمل فاهيتا الروبيان :
في مقلاة ضعي ملعقة زيت زيتون وضفي شرائح البصل و الفلفل الالوان وقلبيه حتى تذبل ثم ضعيها في وعاء منفصل
ضعي الروبيان في نفس المقلاة حتى يصبح لونه ذهبيا ، ثم ضيفي عليه الفلفل والبصل مرة اخرى
ضيفي كافة البهارات للخليط وقلبية جيدا ثم ارفعيها من على النار وقدميها مع السلطة والأرز الابيض .