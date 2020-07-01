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مرأة

من المطبخ المكسيكي .. طريقة عمل فاهيتا الروبيان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:53 م
فاهيتا الروبيان
فاهيتا الروبيان
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رشا عوني
تبحث النساء عن أكلات جديدة مميزة تقدمها على مائدتها يومياً بدلًا من حيرة اختيار أصناف الطعام وتكرارها وتمل منها الأسرة ، لذا تحتاجين دومًا للتجديد وتقديم أصناف مختلفة عن التي اعتدى على تقديمها .

ومن باب التجديد ، إليكي طريقة عمل فاهيتا الروبيان من المطبخ المكسيكي : 

المكونات : 
2 كوب من الروبيان منظف ومقشر
عصير ليمونة 
ملعقة ملح 
ملعقة زيت زيتون 
 ملعقة فلفل اسود
ملعقة كمون
ملعقة شطة صغيرة 
بصلة مقطعة شرائح
2 ثمرة فلفل ملون 
2 ثمرة فلفل ألوان 

طريقة عمل فاهيتا الروبيان : 
في مقلاة ضعي ملعقة زيت زيتون وضفي شرائح البصل و الفلفل الالوان وقلبيه حتى تذبل ثم ضعيها في وعاء منفصل
ضعي الروبيان في نفس المقلاة حتى يصبح لونه ذهبيا ، ثم ضيفي عليه الفلفل والبصل مرة اخرى 
ضيفي كافة البهارات للخليط وقلبية جيدا ثم ارفعيها من على النار وقدميها مع السلطة والأرز الابيض . 
من المطبخ المكسيكي .. طريقة عمل فاهيتا الروبيان
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