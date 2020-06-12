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مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل فاهيتا فراخ

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:01 م
فاهيتا فراخ
فاهيتا فراخ
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رشا عوني
تحتار النساء في الأصناف المقدمة على وجبة الغذاء بشكل يومي، خاصة أنها الوجبة الرئيسية ولا بد أن تكون صحية ومتكاملة العناصر الغذائية، وفي الحجر المنزلي يمكنك تجربة أكلات جديدة سريعة التحضير، منها فاهيتا فراخ. 

إليكي طريقة عمل فاهيتا فراخ بخطوات سهلة وسريعة .. 

مكونات فاهيتا فراخ 
نصف كيلو صدور فراخ مخليه مقطعه شرائح
2 ثمرة بصل مقطع شرائح
2 ثمرة فلفل ألوان تقطع كبير
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
2 ملعقة كبيرة زيت
 ليمونة
 ملعقة صغيرة ملح
 ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة بابريكا
 ملعقة صغيرة فلفل اسود
 ملعقة صغيرة شطه اختياري

طريقة عمل فاهيتا فراخ 
في طاسة على النار نضع الزيت ثم يشوح بها شرائح الفراخ حتى يصبح لونها أبيض

 يضاف البصل المقطع شرائح و يقلب لمدة دقيقة ثم يضاف الملح و الفلفل والكمون والبابريكا وعصير الليمون ويقلب جيدا لمدة 3 دقائق

ضيفي الفلفل الالوان ويشوح مع المكونات السابقة لمدة دقيقه ثم يضاف 2 ملعقة كبيرة صويا صوص ويقلب حتي يتشرب الماء تماما ثم تقدم . 
أحلى من المحلات.. طريقة عمل فاهيتا فراخ
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