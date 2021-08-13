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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل كفتة الفراخ
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية

تعتبر طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف فاطمة ابو حاتي من اشهي الوصفات التي يمكن ان تحضيرها لعائلتك في المنزل، وهي وصفة أيضا مناسبة لاكلات الصيف السريعة، ويمكن تحضيرها في المصايف وتقديمها في سندويتشات على البحر.
 

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم

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وتعتبر طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية فاطمة ابو حاتي أحد الوصفات السهلة والبسيطة، والتي يمكن تطبيقها في المنزل بأقل المكونات واسهل التكاليف، ويمكن تقديمها بخلاف كفتة اللحم المعتادة، وإضافة نوع من التغيير على اكلاتك في المنزل، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

 

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية فاطمة ابو حاتي

 

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية


مقادير طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية فاطمة ابو حاتي :
2 كيلو صدور واوراك مفرومين
2 م ك برغل مغسول ومصفى
بصلة مقطعة صغير
4 م ك شوفان مطحون
ملح
فلفل
م ص بيكينج بودر
رشة بهارات من (زعتر /بابريكا / ثوم بودر /حبهان بودر / بارات سبعة )
رشة سكر
 

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية فاطمة ابو حاتي :
1- داخل بوله نضيف الفراخ المفرومة مع البرغل مغسول ومصفي وغير منقوع والتوابل والبيكنج بودر والبصل،  ثم نعجن المكونات كلها جيدا مع بعضها البعض ونقوم بتغطيتها وندخلها الثلاجة حتى ترتاح .
2- نحضر سيخ مدهون زيت وصنية مدهونة زيت ونقوم بتشكيل ورص كل كمية الكفتة على الصنية إلى ان تنتهي تمام من الكمية، ثم نغطيها بورق فويل، وندخلها فرن على درجة حرارة 200 .
3- عندما تغلي نقوم برفع كفتة الفراخ المشوية على الشبكة، حتى تنضج تماما ونقوم بإزالة الغطاء ، ونتركها تأخد لون، ثم تقدم مع الخضار السوتية .

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