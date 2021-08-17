عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس

خطوات عمل كفتة داوود
خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس

تعتبر خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس من اشهي الوصفات التركية والشامية التي يمكن تحضيرها على الغداء في المنزل، وهي أكلة بسيطة وغير مكلفة وسوف تنال إعجاب أطفالك و عائلتك بأكملها.
 

وصفات مختلفة.. طريقة عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية للشيف نجلاء

 

وقدمت الشيف نونا خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس بسيطة وسهلة ويمكن تقديمها مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء، وهي وجبة متكاملة وصحية للغاية.

 

خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس

 

طريقة عمل  كفتة داوود باشا بالبطاطس

 

مقادير خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس :
500 لحم مفروم خالي من الدهن
1 بصلة مفروم
ثوم مهروس
نصف ملعقة فلفل صغيرة
ملعقة صغيرة من الملح
ربع كوب ماء
700 جرام بطاطس مقشّرة ومقطّعة إلى مكعبات
ملح بحسب الرغبة
زيت نباتي
 كوبان صلصة طماطم
ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة

خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس :
1- لتحضير الكفتة: في وعاء، يوضع اللحم المفروم.
2- نقوم بعصر البصل بيدك للتخلص من الماء أضيفيه إلى اللحم المفروم مع الثوم المهروس. ونقوم بوضع الملح والفلفل، ثم نقوم بدعك المكوّنات جيداً.
3- يتم تشكيل المزيج إلى كرات متوسّطة الحجم، ثم توضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
4- في هذا الوقت، يتم تسخين الزيت في مقلاة عميقة.
5- توضع مكعبات البطاطس ثم نقوم بقليها في الزيت حتى تحمر، ثم نقوم برفعها عن النار وتوضع على محارم ورقية لامتصاص الزيت.
6- في قدر، يتم تسخين ملعقتين كبيرتين من الزيت ويتم تقليب الثوم حتى يحمر.
7- يضاف كرات اللحم وتقلب حتى تنضج جيداً من كل الجهات.
8- يضاف البطاطس وصلصة الطماطم ويتم رشه بالملح والفلفل بحسب الرغبة. عندما يغلي المزيج، يغطى القدر وتطهى المكونات لمدة 20 دقيقة.
9- يزين طبق كفتة داوود باشا بالبطاطس بالكزبرة المفرومة من على الوجه .

كفتة داوود باشا خطوات عمل كفتة داوود باشا كفتة داوود باشا بالبطاطس أكلات صحية للجسم اصل كفتة داوود باشا

موضوعات متعلقة

طريقة عمل أكلات جديدة بالفراخ البانيه.. أبرزها بالموتزاريلا

أكلات فراخ بطريقة جديدة .. 3 وصفات متنوعة أبرزها كرات البشاميل

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

طريقة عمل كفتة البرغل في الفرن

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر: علاقتنا بالصومال عريقة ولن ندخر جهدًا في دعم شعبه الشقيق

طالبان: سنحافظ على حرية الصحافة وحقوق المرأة وفق الشريعة الاسلامية

نشرة التحقيقات:5 أشياء تفعلها لو مجموعك ضعيف.. هل تستقبل طالبان داعش وبوكوحرام؟

مدبولي يبحث مع رئيس البورصة تطورات أداء سوق الأوراق المالية

أفغانستان.. نائب الرئيس السابق ينصب نفسه رئيسا مؤقتا

القائم بأعمال سفارة الصين لـ «صدى البلد»: 4 لقاحات صينية تستخدم في 100 دولة.. بكين ليس لديها أهداف سياسية خاصة بمجال اللقاحات.. مصر تمتلك قدرة إنتاج لقاح كورونا الجديد.. أمريكا فشلت فى مواجهة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

فيديو جراف.. فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن

فيديو جراف.. السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني أشرف غني

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ