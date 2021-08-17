تعتبر خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس من اشهي الوصفات التركية والشامية التي يمكن تحضيرها على الغداء في المنزل، وهي أكلة بسيطة وغير مكلفة وسوف تنال إعجاب أطفالك و عائلتك بأكملها.



وقدمت الشيف نونا خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس بسيطة وسهلة ويمكن تقديمها مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء، وهي وجبة متكاملة وصحية للغاية.

خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس

طريقة عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس

مقادير خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس :

500 لحم مفروم خالي من الدهن

1 بصلة مفروم

ثوم مهروس

نصف ملعقة فلفل صغيرة

ملعقة صغيرة من الملح

ربع كوب ماء

700 جرام بطاطس مقشّرة ومقطّعة إلى مكعبات

ملح بحسب الرغبة

زيت نباتي

كوبان صلصة طماطم

ملعقتان كبيرتان كزبرة خضراء مفرومة



خطوات عمل كفتة داوود باشا بالبطاطس :

1- لتحضير الكفتة: في وعاء، يوضع اللحم المفروم.

2- نقوم بعصر البصل بيدك للتخلص من الماء أضيفيه إلى اللحم المفروم مع الثوم المهروس. ونقوم بوضع الملح والفلفل، ثم نقوم بدعك المكوّنات جيداً.

3- يتم تشكيل المزيج إلى كرات متوسّطة الحجم، ثم توضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

4- في هذا الوقت، يتم تسخين الزيت في مقلاة عميقة.

5- توضع مكعبات البطاطس ثم نقوم بقليها في الزيت حتى تحمر، ثم نقوم برفعها عن النار وتوضع على محارم ورقية لامتصاص الزيت.

6- في قدر، يتم تسخين ملعقتين كبيرتين من الزيت ويتم تقليب الثوم حتى يحمر.

7- يضاف كرات اللحم وتقلب حتى تنضج جيداً من كل الجهات.

8- يضاف البطاطس وصلصة الطماطم ويتم رشه بالملح والفلفل بحسب الرغبة. عندما يغلي المزيج، يغطى القدر وتطهى المكونات لمدة 20 دقيقة.

9- يزين طبق كفتة داوود باشا بالبطاطس بالكزبرة المفرومة من على الوجه .