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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قائمة أطعمة غنية بفيتامين د للأطفال والكبار والحوامل

صدى البلد

فيتامين د أثناء الحمل مهم للمساعدة في بناء عظام طفلك وأسنانه وتتم مناقشة كمية فيتامين د التي تحتاجينها أثناء الحمل بين الخبراء ، حيث يوصي البعض بـ 600 وحدة دولية (IU) يوميًا بينما يوصي البعض الآخر بـ 1000 إلى 2000 وحدة دولية يوميًا. اسألي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على إرشادات حول مقدار فيتامين د الذي تحتاجينه أثناء الحمل وما إذا كنت تريدين تناول مكمل. تحتوي الأسماك الدهنية والبيض على فيتامين د ، وبعض الأطعمة مدعمة به ومع ذلك ، قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين المهم أثناء الحمل.


يساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم سواء لكبار والاطفال والحوامل هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال ، وآلام العظام الناتجة عن حالة تسمى تلين العظام عند البالغين.

 

مصادر جيدة لفيتامين د


يجب أن يكون معظم الناس قادرين على صنع كل فيتامين د الذي يحتاجونه من أشعة الشمس، ينتج الجسم فيتامين د من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما تكون في الهواء الطلق و يوجد فيتامين د أيضًا في عدد قليل من الأطعمة.

المصادر تشمل:

الأسماك الزيتية - مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل
لحم أحمر
كبد
صفار البيض
الأطعمة المدعمة - مثل بعض الدهون القابلة للدهن وحبوب الإفطار

 

ما هي كمية فيتامين د التي أحتاجها؟

 يجب أن يكون معظم الناس قادرين على إنتاج كل فيتامين د الذي يحتاجونه من أشعة الشمس على بشرتهم.

يحتاج الأطفال من سن عام واحد والبالغون إلى 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا وهذا يشمل النساء الحوامل والمرضعات والأشخاص المعرضين لخطر نقص فيتامين د.

يحتاج الأطفال حتى عمر عام واحد إلى 8.5 إلى 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا.

الميكروجرام أصغر 1000 مرة من المليغرام أحيانًا تكتب كلمة ميكروغرام بالرمز اليوناني μ متبوعًا بالحرف g (μg).

في بعض الأحيان يتم التعبير عن كمية فيتامين د كوحدات دولية (IU). 1 ميكروجرام من فيتامين د يساوي 40 وحدة دولية. إذن 10 ميكروجرام من فيتامين د تساوي 400 وحدة دولية.

 

نصائح للبالغين والأطفال فوق 4 سنوات
خلال فصلي الخريف والشتاء ، تحتاج إلى الحصول على فيتامين د من نظامك الغذائي لأن الشمس ليست قوية بما يكفي ليصنع الجسم فيتامين د.

ولكن نظرًا لأنه من الصعب على الأشخاص الحصول على ما يكفي من فيتامين د من الطعام وحده ، يجب على الجميع (بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات) التفكير في تناول مكمل يومي يحتوي على 10 ميكروجرام من فيتامين د خلال الخريف والشتاء.

 

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بنقص فيتامين د


بعض الناس لا يصنعون ما يكفي من فيتامين (د) من أشعة الشمس لأنهم يتعرضون لأشعة الشمس بشكل قليل جدًا أو منعدمة.

توصي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 4 سنوات بتناول مكمل يومي يحتوي على 10 ميكروغرام من فيتامين (د) على مدار العام للتعرض يوميا للشمس 

يجب أن تفكر في تناول مكمل يومي يحتوي على 10 ميكروغرام من فيتامين د على مدار العام.

نصائح للرضع والأطفال الصغار
توصي وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بوجوب تناول الأطفال منذ الولادة وحتى سن عام واحد مكمل يومي يحتوي على 8.5 إلى 10 ميكروغرام من فيتامين (د) على مدار العام إذا كانوا:

الرضع
يتم تغذيتها بتغذية اصطناعية وتحتوي على أقل من 500 مل (حوالي نصف لتر) من حليب الأطفال يوميًا ، لأن حليب الأطفال مدعم بالفعل بفيتامين د
يجب إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 1 إلى 4 سنوات مكملًا يوميًا يحتوي على 10 ميكروغرام من فيتامين (د) على مدار العام.

يمكنك شراء مكملات فيتامين (د) أو قطرات فيتامين (د) التي تحتوي على فيتامين (د) (لأقل من 5 أعوام) من معظم الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.

يمكن للنساء والأطفال المؤهلين لبرنامج البداية الصحية الحصول على مكملات مجانية تحتوي على فيتامين د.

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