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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة: فيتامين د يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 50٪

فيتامين د
فيتامين د

أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة هارفارد، أن تناول ما يكفي من فيتامين د في نظامك الغذائي يمكن أن يقي من الإصابة بسرطان الأمعاء قبل بلوغ سن الخمسين.

 

فوائد فيتامين د

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن استهلاك 300 وحدة من فيتامين د داخل النظام الغذائي اليومي، أى ما يعادل ثلاثة أكواب من الحليب أو 60 جرامًا فقط من سمك السلمون قد يقلل من خطر إصابتك بمقدار النصف تقريبًا بسرطان المعدة مع التقدم في العمر.
 

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وأكد الباحثون، أن النتائج قد تدفع الأطباء في نهاية المطاف إلى التوصية للشباب باستهلاك المزيد من فيتامين د عبر استهلاك أطعمة غذائية غنية به، والتعرض لأشعة الشمس، وفقا لما نشر في صحيفة ”ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثون، أن فيتامين د يحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات ، وهو يتكون بشكل طبيعي عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، ولكن طوال فصلي الخريف والشتاء ، وتوصي NHS البالغين بتناول مكملات 400 وحدة دولية يوميًا.
 

 فيتامين د


وتشمل المصادر الغذائية الغنية بـ فيتامين د الأسماك الزيتية، حيث تحتوي حصة 100 جرام على حوالي 526 وحدة دولية، ويحتوي حليب البقر على فيتامين د؛ حيث أن تناول فيتامين د من مصادر الغذاء مثل  الأسماك والفطر والبيض والحليب يقلل من ارتفاع حالات الإصابة بسرطان القولون.

وفي المملكة المتحدة ، هناك حوالي 2500 من أصل 42000 شخص تم تشخيص إصابتهم بسرطان الأمعاء كل عام تحت سن الخمسين، وربطت الدراسات المخبرية سابقًا بين الاثنين، ولكن لم يبحث أي باحثون في ما إذا كان هناك ارتباط ملموس.

وكشف تحليلهم أن تناول فيتامين د كان مرتبطًا بـ "انخفاض خطر" الإصابة بسرطان القولون المبكر وأورام القولون، وكان الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الغنية بالمغذيات أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة، مقارنة بأولئك الذين تناولوا الفيتامين من خلال المكملات.

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