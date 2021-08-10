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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أفضل مكمل غذائي لمرضى السكري.. فيتامين د والمغنسيوم أبرزها

أفضل مكمل غذائي
أفضل مكمل غذائي لمرضى السكري

يختبر العلماء العديد افضل مكمل غذائي لمرضى السكري من المكملات المختلفة لتحديد ما إذا كانت تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، و يمكن أن تفيد هذه المكملات الأشخاص المصابين بمقدمات مرضى السكري وخاصة من النوع الثاني.

 

افضل مكمل غذائي لمرضى السكري



بمرور الوقت ، قد يمكن تناول مكمل غذائي جنبًا إلى جنب مع دواء السكري طبيبك من تقليل جرعة الدواء، وعلى الرغم من أن المكملات الغذائية لا يمكن أن تحل محل ادوية مرضى السكري، فيما يلي 10 مكملات غذائية  قد تساعد في خفض نسبة السكر في الدم ، وتشمل:
 

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1- القرفة :
و تشير العديد من الدراسات إلى أن القرفة تساعد في خفض نسبة السكر في الدم وتحسين السيطرة على مرض السكري،  وقد تساعد القرفة خلايا جسمك على الاستجابة بشكل أفضل للأنسولين. وهذا بدوره يسمح للسكر بالدخول إلى خلاياك ، مما يخفض نسبة السكر في الدم.

2- الجينسنغ الأمريكي :
لقد ثبت أن الجينسنغ الأمريكي ، وهو نوع يزرع بشكل أساسي في أمريكا الشمالية ، يخفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبة بحوالي 20٪ لدى الأفراد الأصحاء والمصابين بداء السكري من النوع 2؛ حيث ان الجينسنغ الأمريكي يحسن استجابة خلاياك ويزيد من إفراز الجسم للأنسولين .

3- البروبيوتيك :
يرتبط تلف بكتيريا الأمعاء بزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض ، بما في ذلك مرض السكري؛ حيث ان مكملات البروبيوتيك ، التي تحتوي على بكتيريا مفيدة أو ميكروبات أخرى ، فوائد صحية عديدة وقد تحسن من تعامل جسمك مع الكربوهيدرات، كما ان البروبيوتيك قد يقلل نسبة السكر في الدم عن طريق تقليل الالتهاب ومنع تدمير خلايا البنكرياس التي تصنع الأنسولين.

4- الصبار :
قد يساعد الصبار على خفض نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تساعد المكملات الغذائية أو العصير المصنوع من الصبار على خفض سكر الدم الصائم و A1C لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري أو داء السكري من النوع؛ حيث أن الصبار قد يحفز إنتاج الأنسولين في خلايا البنكرياس.

5- البربرين :
ويعتبر البربرين  أفضل مكمل غذائي لمرضى السكري، وهو ليس عشبًا محددًا ، ولكنه مركب مذاق مر مأخوذ من جذور وسيقان بعض النباتات؛ حيث يمكن تناولها جنبًا إلى جنب مع أدوية السكري ان يساعد في خفض نسبة السكر في الدم أكثر من الأدوية وحدها، وقد يحسن البربرين حساسية الأنسولين ويعزز امتصاص السكر من دمك إلى عضلاتك ، مما يساعد على خفض نسبة السكر في الدم.

 

 أفضل مكمل غذائي لمرضى السكري


6- فيتامين د :
يعتبر نقص فيتامين د أحد عوامل الخطر المحتملة لـ مرض السكري من النوع 2، وقد يحسن فيتامين د وظيفة خلايا البنكرياس التي تصنع الأنسولين ويزيد من استجابة جسمك للأنسولين .

7-  الجيمنيما سيلفيستر :
ويعتبر  الجيمنيما سيلفيستر هي عشب يستخدم كعلاج لمرض السكري  في الهند، وقد تساعد هذه العشبة في خفض نسبة السكر في الدم أثناء الصيام و A1C في مرض السكري من النوع 1 (المعتمد على الأنسولين) وقد تقلل من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات عن طريق قمع الإحساس بالطعم الحلو في فمك، كما يقلل  الجيمنيما سيلفيستر من امتصاص السكر في أمعائك ويعزز امتصاص الخلايا للسكر من الدم.

8- المغنيسيوم :
لوحظ انخفاض مستويات المغنيسيوم في الدم لدى 25-38٪ من الأشخاص المصابين بـ مرض السكري من النوع 2 وهي أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين لا يخضعون تحكم جيد في نسبة السكر في الدم.

9- حمض ألفا ليبويك :
حمض ألفا ليبويك ، أو ALA ، هو مركب شبيه بالفيتامينات ومضاد أكسدة قوي ينتج في الكبد ويوجد في بعض الأطعمة ، مثل السبانخ والبروكلي واللحوم الحمراء،  وقد يحسن ALA حساسية الأنسولين وامتصاص الخلايا للسكر من دمك ، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بضعة أشهر لتجربة هذه الآثار. قد يحمي أيضًا من الضرر التأكسدي الناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم .

10- الكروم :
يقلل نقص الكروم من قدرة الجسم على استخدام الكربوهيدرات المحولة إلى سكر، والتي تستخدم للحصول على الطاقة ويزيد من احتياجاتك من الأنسولين، وتشير الأبحاث إلى أن الكروم قد يساعد أيضًا في خفض نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بـ مرض السكري من النوع 1، كما يعزز الكروم من تأثيرات الأنسولين أو يدعم نشاط خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين.

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