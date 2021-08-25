دراسة: هذا الفيتامين يقلل من مخاطر الوفاة بالنوبة القلبية

فيتامين د هو هرمون طبيعي مهم لامتصاص الكالسيوم من أجل عظام قوية، والحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية .

أفادت الدراسات المقطعية أن نقص فيتامين د مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب وأمراض القلب المتعددة .

أظهرت الدراسات الاستباقية الأولية أيضًا أن نقص فيتامين د يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم العرضي أو الموت القلبي المفاجئ لدى الأفراد المصابين بأمراض قلبية وعائية موجودة مسبقًا.

تم إجراء عدد قليل جدًا من الدراسات السريرية المستقبلية لفحص تأثير مكملات فيتامين د على نتائج القلب والأوعية الدموية.

لا تزال آلية كيفية تحسين فيتامين د لنتائج الأمراض القلبية الوعائية غامضة ،و التأثيرات المباشرة على القلب ، والأوعية الدموية أو تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم .

تمثل الوظيفة التقليدية لفيتامين د في زيادة امتصاص الأمعاء للكالسيوم من أجل عظام قوية، كما ان الذين يعانون من نقص فيتامين د هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .

طرق الوقاية من النوبة القلبية

أعراض النوبة القلبية

أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن التمارين المنتظمة "ستجعل قلبك ونظام الدورة الدموية أكثر كفاءة"، يمكن أن يؤدي تحريك جسمك بشكل كافٍ للخروج قليلاً من التنفس إلى خفض مستويات الكوليسترول لديك.

خفض مستويات الكوليسترول يعني أن هناك كمية أقل من المادة الدهنية المتبقية لسد الأوعية الدموية التي تمد القلب بالدم.

ذكرت مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أنه إذا كنت قد أصبت بالفعل بنوبة قلبية صغيرة ، فإن ممارسة الرياضة يمكن أن "تساعد في تقليل خطر إصابتك بمزيد من مشاكل القلب".



وأكدت BHF أن "أفضل نوع من النشاط للحفاظ على صحة قلبك هو النشاط الهوائي".

يشمل النشاط الهوائي "أي حركة متكررة وإيقاعية تتضمن مجموعات عضلية كبيرة".

تشمل أمثلة الأنشطة الهوائية المشي أو ركوب الدراجات ، لأن مثل هذه التمارين تتطلب المزيد من الأكسجين، مما يعني أن القلب والرئتين يجب أن يعملوا بجهد أكبر.

تعتبر طريقة لتدريب عضلة القلب، فكلما كنت تمارس مثل هذه الأنشطة بانتظام، أصبح القلب أكثر كفاءة

مصدر المعلومات موقع ncbi.