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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض مؤلمة على جانبي الفم تدل على نقص فيتامين ب 12

أعراض نقص فيتامين
أعراض نقص فيتامين ب 12

يمكن أن يتصاعد نقص فيتامين ب 12 بسرعة إلى فقر الدم - نقص خلايا الدم الحمراء السليمة ، مما يعني أنه يتم توصيل كمية أقل من الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، مع مرور الوقت ، ستبدأ الأعراض في الظهور بما في ذلك تلك الموجودة في زوايا الفم.
 

يمكن تخزين فيتامين ب 12 في الجسم لعدة سنوات، مما يعني أنه قد يستغرق وقتًا طويلاً قبل ظهور علامات الحالة، ومع ذلك ، قد تبدو التغييرات غير ضارة ، لذلك قد تؤجل زيارة طبيبك، ومع ذلك ، إذا تُرك نقص فيتامين ب 12 دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات عصبية لا رجعة فيها، توجد أعراض مؤلمة وواضحة على جانبي فم الشخص.

تشققات في زاوية الفم

هذا عرض شائع يشير إلى نقص فيتامينات ب جنبًا إلى جنب مع الحديد والزنك.
 

تظهر هذه المشكلة في الغالب بين النباتيين لأنهم لا يأكلون ما يكفي من الحديد والزنك وفيتامين ب 12.

قد يعني أيضًا أن الشخص يقلل من بعض البروتينات اللازمة لبناء مناعتك بسبب اتباع نظام غذائي مفرط.

يوصي الخبراء بتناول المزيد من منتجات الدواجن والطماطم والعدس والفول السوداني.

من المهم أيضًا تناول منتجات الألبان مثل البانير واللبن والسمن أو الزبدة المصفاة.

وفقًا لدراسة في مجلة أكاديمية طب الأسنان العام ، فإن العديد من فيتامينات ب المعقدة ضرورية لصحة الفرد.

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أعراض نقص فيتامين ب 12 

 

عندما يعاني الشخص من نقص في فيتامين ب 12 ، فقد يعاني من مشاكل فموية مختلفة ، تتراوح من تشقق الشفاه إلى التهاب اللسان أو حتى تقرحات في الفم.

إذا لاحظ الشخص تشققات على جانبي فمه ، فقد يعني ذلك أنه يعاني من نقص فيتامين ب 12.

الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة سيكون لديهم شفاه جافة وحمراء تتشقق في أحد جانبي الفم أو كلاهما.

تُعرف هذه الحالة على وجه التحديد باسم التهاب الشفة الزاوي وهي في الأساس التهاب في الشفاه.

هذه الشقوق قد تكون مؤلمة وحكة، قد تشكل قشور بيضاء وحتى تنزف، عندما يحدث التهاب الشفة الزاوي على مدى فترة طويلة من الزمن ، يمكن أن يسبب عدوى.
 

الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة سيكون لديهم شفاه جافة وحمراء تتشقق في أحد جانبي الفم أو كلاهما.

تُعرف هذه الحالة على وجه التحديد باسم التهاب الشفة الزاوي وهي في الأساس التهاب في الشفاه.

هذه الشقوق قد تكون مؤلمة وحكة، قد تشكل قشور بيضاء وحتى تنزف، عندما يحدث التهاب الشفة الزاوي على مدى فترة طويلة من الزمن ، يمكن أن يسبب عدوى.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء ، يحتاج معظم الناس إلى تناول الكميات التالية من فيتامينات ب المركب يوميًا:

1.5 ملليغرام من الثيامين (فيتامين ب 1)
1.7 ملليغرام من الريبوفلافين (فيتامين ب 2)
20 ملليغرام من النياسين (فيتامين ب 3)
10 ملليغرام من حمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5)
2 مليغرام من فيتامين ب 6
300 ميكروغرام من البيوتين (فيتامين ب 7)
400 ميكروغرام من حمض الفوليك (فيتامين ب 9)
6 ميكروجرام من فيتامين ب 12.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس. 

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