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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يعالج 5 أعراض.. فوائد صحية غير متوقعة لتناول الكرنب

الكرنب
الكرنب

فوائد صحية غير متوقعه لتناول الكرنب يوميا فهو غنى بالعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين ك وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 9 والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وغيرها الكثيرإليك فوائد صحية غير متوقعه لصحتك  إذا كنت تدخل الكرنب إلى نظامك الغذائى  بانتظام.. ولكن ماذا سيحدث إذا أكلت الكرنب المطبوخ كل يوم وفقا لموقع  foodworldblog

 

1. سوف تفقد الوزن

انقاص الوزن

لا يعني تناول الكرنب  عن ممارسة الرياضة فقط لأن الكرنب يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. في الواقع ، يجب أن يساعد تناول الكرنب وممارسة الرياضة كثيرًا في إنقاص الوزن بسبب المستويات العالية من الطاقة والألياف التي يمتصها الكرنب 

 

   2 .محاربة الشعور بالتعب 


 يحتوي الكرنب على نسبة عالية من المغنيسيوم والحديد و تساعد هذه المعادن في مكافحة التعب. الأمر الرائع أيضًا أنها طريقة طبيعية لتقليل الإجهاد والتعب.

 

  3- صحة الأمعاء 

إذا كنت لا تحافظ على أمعاء صحية ، فقد تصاب بارتجاع المريء، والإسهال، والتعب المستمر، وعدم تحمل الطعام ، ومرض كرون ، وما إلى ذلك. إذا كنت تريد أمعاء صحية، فحاول إضافة الكرنب  إلى نظامك الغذائي فهو  مصدرًا للألياف الغذائية.

 

4- صحة الأسنان


يمكن أن يساعد الكرنب في الحفاظ على صحة أسنانك بسبب الكالسيوم والبوتاسيوم الموجود فى الكرنب لغناه بالكالسيوم والبوتاسيوم الذى يحارب  تسوس الأسنان ويحافظ على صحة  الفم بمعدل كبير. لكن تذكر أن هذا لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن تنظيف أسنانك.

 

5- محاربة نزلات البرد

اللفت هو من الخضروات المذهلة  التي يمكن أن تساعد في تخفيف ومكافحة نزلات البرد ويعد الكرنب من الخضراوات الغنية  بفيتامين سي  والتى تعد بمثابة علاج طبيعي لنزلات البرد.

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