نشرة المرأة والصحة ..علامات نقص فيتامين B12 على الجسم .. علاج تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا.. وقشور هذه الفاكهة تبيض الأسنان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

يعد فيتامين B12 من المغذيات ، الأساسية التي تعمل علي الحفاظ على الجهاز العصبي للجسم وخلايا الدم الحمراء كما أنه يصنع الحمض النووي.

يستقبل هذا الفيتامين كل خلية من خلايا جسم الإنسان ، بما في ذلك الأحماض الدهنية والأمينية. بما أن فيتامين ب 12 يقي من فقر الدم ، وهي حالة يمكن أن تسبب الضعف والإرهاق ، فإن الشخص الذي يعاني من نقص فيتامين (ب 12) غالبًا ما يعاني من أعراض فقر الدم.

كثير من الناس ، بعد التعافي من فيروس كورونا، تعرضوا لتساقط الشعر، يقول خبير التغذية مونمون غانيريوال : "إن تساقط الشعر بعد كوفيد حقيقة يواجهها الكثير من الناس في الوقت الحاضر" .

ويقول الخبراء إن تساقط الشعر وخفته أثناء مرحلة التعافي يرجع إلى ضعف جهاز المناعة ، والذي يتفاقم بسبب الإجهاد. ومع ذلك ، هناك طريقة جيدة لإدارة الأمر نفسه وهي الانتباه إلى النظام الغذائي للفرد ، والذي لا ينبغي أن يكون موسميًا فحسب ، بل يجب أن يكون طازجًا أيضًا. يساعد ذلك في تجديد الجسم بالمغذيات الأساسية التي تساعد في بناء المناعة وبالتالي تساعد في نمو الشعر والتحكم في تساقط الشعر.

في منشور على Instagram ، اقترح Ganeriwal ثلاثة أطعمة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.

إذا كنت تعاني من تغير لون الأسنان ، فإليك بعض الطرق الطبيعية لجعلها أفتح عن طريق تضمين الفواكه والخضروات المقرمشة مثل التفاح والجزر والكرفس في نظامك الغذائي.

استهلك الحليب

استهلك الحليب والمنتجات التي تحتوي على الحليب لأنها تزيد من مستويات الأس الهيدروجيني وتعيد صحة مينا الأسنان ،مما يتركك بابتسامة مذهلةلاسنانك

قشور الفاكهة



يساعد فرك أسنانك بالجزء الداخلي من الموز أو قشر البرتقال على تقليل المسحة الصفرا فهي غنية بالمغنيسيوم والمنغجنيز والبوتاسيوم وتساعد على صحة مينا الأسنان.

اغسل أسنانك بالفرشاة لبضع دقائق بعد فركها بقشور الفاكهة و كرر ذلك مرتين في الأسبوع.