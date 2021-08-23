5 طرق طبيعية لتبييض أسنانك فى لمح البص

إذا كنت تعاني من تغير لون الأسنان ، فإليك بعض الطرق الطبيعية لجعلها أفتح عن طريق تضمين الفواكه والخضروات المقرمشة مثل التفاح والجزر والكرفس في نظامك الغذائي.

استهلك الحليب

استهلك الحليب والمنتجات التي تحتوي على الحليب لأنها تزيد من مستويات الأس الهيدروجيني وتعيد صحة مينا الأسنان ،مما يتركك بابتسامة مذهلةلاسنانك

قشور الفاكهة



يساعد فرك أسنانك بالجزء الداخلي من الموز أو قشر البرتقال على تقليل المسحة الصفرا فهي غنية بالمغنيسيوم والمنغجنيز والبوتاسيوم وتساعد على صحة مينا الأسنان.

اغسل أسنانك بالفرشاة لبضع دقائق بعد فركها بقشور الفاكهة و كرر ذلك مرتين في الأسبوع.

زيت جوز الهند

يخلص حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند أسنانك من البكتيريا الموجودة في تجويف الأسنان وتفتيح الأسنان يمكنك فقط أخذ ملعقة كبيرة من الزيت وحركيه في فمك لمدة 15-20 دقيقة.

حرك الزيت حول فمك جيدًا ثم تخلصى منه .

الفراولة

تحتوي الفراولة على حمض الماليك وفيتامين سي اللذان يساعدان في تبييض الأسنان.والتخلص من إصفرار الاسنان فقط اهرسي القليل من هذه الثمار وادهنها بهذا الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع.

يمكنك أيضا أن تأكل الفراولة فقومى بمضغهم جيدًا .

ملح الطعام



يساعد الملح على حصولك على أسنان بيضاء يمكنك استخدام الملح الشائع كمسحوق أسنان عادي بدلًا من معجون الأسنان و يمكنك أيضًا مزجها مع صودا الخبز وفركها برفق على أسنانك لكن عليك توخي الحذر حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف اللثة ومينا الأسنان إذا تم استخدامه بشكل متكرر .