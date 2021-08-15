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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق طبيعية لعلاج آلام الأسنان في المنزل

الام الأسنان
الام الأسنان

يعانى عدد كبير من الأشخاص من الام الأسنان حيث تعد من أكثر المشكلات الصحية انتشاراً على الإطلاق وتسبب وجع شديد لايمكن تحمله لحين الذهاب للطبيب .. فما هى الطرق الطبيعية التى يمكن الاستعانه بها في المنزل للتخلص من الام الأسنان.

نعرض لكم عدة طرق طبيعية لعلاج الام الأسنان في المنزل وفقا لما جاء في موقع"clevelandclinic"

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ضغط الباردة 

للتورم والألم ، ضع ضغطًا باردًا من الثلج ملفوفًا في منشفة على المنطقة المؤلمة لمدة 20 دقيقة وكرر كل بضع ساعات لعلاج الام الأسنان.

 

زيت القرنفل

مطهر طبيعي يخدر الألم ويقلل الالتهاب وضعي كمية صغيرة من زيت القرنفل على كرة قطنية وضعيها على المنطقة المؤلمة أو أضف قطرة من زيت القرنفل إلى كوب صغير من الماء واشطف فمك جيدًا.


خلاصة الفانيليا 

يعمل الكحول الموجود في مستخلص الفانيليا على تخدير الألم مؤقتًا وتخفيف حدة الام الأسنان وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة به على التئام المنطقة واستخدم أطراف أصابعك أو كرة قطنية لتطبيق المستخلص على السن واللثة عدة مرات في اليوم.


شاي النعناع

يمكن وضع خصائص النعناع المهدئة على المنطقة المؤلمة باستخدام كيس شاي النعناع المبرد وضعي كيس الشاي الدافئ على الأسنان واللثة.


الثوم

 اصنعي عجينة من فص ثوم مطحون وضعيها على المنطقة المصابة ويمكن للثوم أن يقتل البكتيريا ويخفف الام الأسنان.
 

الاسنان ألام الأسنان طرق طبيعية لعلاج الام الأسنان المنزل اللثة

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