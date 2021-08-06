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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جراحة نادرة بالتكنولوجيا الرقمية بـ طب أسنان طنطا تعيد بناء فك مريضة

إنجاز طبى جديد بكلية
إنجاز طبى جديد بكلية طب الأسنان بجامعة طنطا: جراحة نادرة باس

نجح فريق من جراحى الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان بجامعة طنطا فى إجراء جراحة دقيقة ونادرة لمريضة شابه كانت تعاني من ضمور في عظام الفك السفلي وإعوجاج في مفصل الفك بعد استئصال ما يعادل 30% من الفك السفلي لها بسبب ورم حميد منذ أربع سنوات، حيث نجح الفريق فى إعادة بناء الفك باستخدام احدث تكنولوجيا رقمية واستعادة الفك لحالته الوظيفية الطبيعية واستعادة تماثل الوجه.

من جانبه أشاد د. محمود ذكى رئيس الجامعة بمهارة وكفاءة الفريق الجراحى وتوظيفه للتكنولوجيا الرقمية فى الجراحة، كما أشاد بالطفرة التى يشهدها القطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية وكلية طب الأسنان، مؤكدًا أن خدمة المرضى تأتى فى مقدمة الأولويات.

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أضاف رئيس الجامعة أنه سيتم استقبال الفريق الطبى وعميد كلية طب الأسنان  بمقر إدارة الجامعة لتكريمهم،  مؤكدًا دعمه الكامل للكلية وتوفير كافة الإمكانيات لخدمة المرضى.

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من جانبة أوضح الدكتور حاتم أمين عميد كلية طب الأسنان، أن الجراحة تمت باستخدام التكنولوجيا الرقمية في التخطيط، حيث تم بنجاح  إصلاح ‏الإعوجاج بالفك وإعادة تطابق الأسنان بالفكين افتراضيًا وباستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد حيث تم طباعة نموذج محاكاه للفك على الوضع المعدل حسب التخطيط الافتراضي للحالة من ثم قام الفريق الجراحي بالقسم بتشكيل شريحة إعادة بناء الفك على الوجه المطلوب الذي يراعى الناحية الجمالية والوظيفة السليمة للفك والمفصل والأسنان وقام الفريق الجراحي بإزالة الشريحة القديمة وأعاده أجزاء الفك إلى الوضع المخطط له وتثبيت كل جزء من الفك باستخدام شريحة إعادة البناء الذي تم تشكيلها طبقا ‏للتخطيط الرقمي.

أضاف عميد الكلية أن الفريق ضم كل د.  خالد عبدالحميد سعد (رئيس القسم) د .ابراهيم نوير ، د. رفيق رمضان، د.مروه طه (مدرس ومشرف العمليات)، د .مرام بريشه (مدرس)، المدرسين المساعدين  أحمد عبداللطيف وإسلام غريب، أحمد الكومى والمعيد أيمن عراقيب.

طب اسنان جامعة طنطا انجاز طبى عملية الفك

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