كل ما لا تعرفه عن نقص فيتامين 12 بالجسم

يعد فيتامين ب 12 عنصرا غذائيا حيويا للجسم لأنه يضمن النمو الصحي لخلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) وتطور الحمض النووي.

قال لافلين كور، الشريك المؤسس وأخصائي التغذية ، دايت إنسايت: "إنه فيتامين قابل للذوبان في الماء يساعد مع حمض الفوليك على تكوين خلايا الدم الحمراء في أجسامنا والتي تضمن الإمداد السليم بالأكسجين والدورة الدموية".

ومع ذلك، لا يستطيع الجسم تكوين هذه المغذيات الأساسية، وبالتالي يحتاج إلى تعويضه من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية الأخرى.

لكن يعتقد الكثير من الناس أن المصادر الطبيعية للحصول على فيتامين ١٢ مناسبة فقط لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غير نباتي، هل هذا يعني أن النباتيين يجب أن يعتمدوا فقط على المكملات الغذائية للحصول على هذا الفيتامين.

ما هي المصادر الشائعة لفيتامين ب 12 ؟

تم العثور على معادن وفيرة من فيتامين ب 12 في التربة عندما يأكل حيوان نباتًا ، فإنه يستهلك التربة الموجودة عليه مباشرة.

وأوضح “كور” أنه بمجرد أن يستهلك الشخص تلك اللحوم الحيوانية ، يحصل الشخص بشكل غير مباشر على فيتامين ب 12 من التربة النباتية.

ماذا يحدث إذا لم يحصل الجسم على فيتامين ١٢

إذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين ١٢ ، فسوف ينتج عنه عدد أقل من كرات الدم الحمراء وإمدادات أقل من الأكسجين.

قد يؤدي نقص الإمداد بالأكسجين إلى مشاكل ضيق التنفس ونقص الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق.

"بمجرد أن نبدأ في تجربة أي من هذه الأعراض ، نتساءل عما إذا كنا نأكل بشكل صحيح ، أو نمارس الرياضة بشكل كافٍ ، أو نفكر في عوامل أخرى مختلفة. لكن في العمق قد تكون المشكلة بسبب نقص فيتامين ب 12 ".

فعندما لا تتشكل كرات الدم الحمراء بالشكل والشكل الصحيحين ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل أخرى. على سبيل المثال ، إذا نمت كرات الدم الحمراء بشكل أكبر نسبيًا في نخاع العظام لدينا ، فقد نحصل على حالة تسمى فقر الدم الضخم الأرومات. بكلمات أبسط ، كرات الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يحدث فقر الدم عندما يكون عدد كرات الدم الحمراء في جسمك أقل من المعتاد. قال كور: "هذا يعني أن نقص فيتامين ب 12 قد يؤذي أعصابك ويضعف ذاكرتك وإدراكك".