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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك للخليج

صدى البلد

تمسك الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون ببقاء صانع الألعاب يوسف إبراهيم  أوباما ضمن صفوف الفريق الأبيض فى الموسم القادم .

ورفض كارتيرون رحيل يوسف إبراهيم أوباما خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة .

يأتى هذا فى الوقت الذى تلقى فيه  أوباما عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين  من نادى الأهلى القطرى  للأنتقال إلى صفوفه بنهاية الموسم الجارى خاصة وأن المونتيجرى نيبوشا المدير الفنى السابق للزمالك يتولى القيادة الفنية للفريق القطرى وطالب ضم لاعب الزمالك الذى يعلم قدراته الفنية والبدنية  جيداً.

فى الوقت ذاته أشارت تقارير أعلامية سعودية أن أوباما على رأس قائمة تضم أكثر من لاعب يرغب مسئولو نادى الحزم السعودى فى الحصول عل خدماتهم فى الميركاتو الصيفى على سبيل الأعارة لمدة موسم واحد.

 

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا ترفض فيه عقوبات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم .

وجاء نص البيان كالتالي: تعلن اللجنة الملفة بإدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه النادي وجماهيره، واحتراما لقيمه ومبادئه رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه التي جاءت مخالفة لكافة اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة.

وتحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على كافة الأصعدة مهما كانت التداعيات وسوف سيتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وابنائه.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت عقوبات اللجنة على نادي الزمالك على النحو التالي :-

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي.

-غرامة مالية 100 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

-إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك مباراة لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

-إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.

-إيقاف محمود عبد الرازق حسن لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

 

أوباما نيبوشا الحزم السعودي الأهلى القطرى حسين لبيب

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