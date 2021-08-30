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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى يجوز للمسافر قصر الصلاة؟.. تعرف على الضوابط الشرعية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن المسافر يشرع له في سفره القصر، وهو أن يصلي الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، وذلك تأسيًا بالنبي عليه الصلاة والسلام.

 

وأضاف "ممدوح" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، أنه يحق للمسافر الاستمتاع برخص السفر في الصلاة، إذا كان السفر طويلا ومباحا، لافتا إلى أنه طويل تعني أن تكون المسافة أكبر من 85 كيلومترا، ومباح أي سفر ليس للمعصية.

 

وأوضح أمين الفتوى، ضرورة أن يكون السفر في مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام، وذلك غير يومي الدخول والخروج.

 

هل يجوز للمسافر جمع أو قصر الصلاة بعد العودة للمنزل؟

 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه "وصلت من السفر إلى بيتي بعد الظهر فهل أقضي الظهر ركعتين أم 4 ركعات؟".

رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية، قائلا "عليك بصلاة الظهر أربع ركعات حتى ولو كان السفر طويلا جدا، فطالما دخلت إلى منزلك سقطت رخصة القصر".

 

هل يجوز للمسافر الجمع بين الصلوات قبل مغادرة المنزل

 

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن المسافر لا يترخص بأحكام السفر إلا إذا خرج من بلده وجاوزها، ويظل يترخص بتلك الرخص ما دام مسافرًا حتى يرجع إلى بلده.

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" أنه لا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة إلا أن يتجاوز بنيان بلده أو عامر قريته، ولا يحل له القصر وهو في بيته أو بلده .

 

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