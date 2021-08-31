صحفي فرنسي يكشف كواليس ليلة وفاة الأميرة ديانا

قال صحفي سابق، قدم تقريرًا من العاصمة الفرنسية، باريس، ليلة وفاة الأميرة ديانا، إنه كان عليه "فك شفرة" أخبار حالة أميرة ويلز الراحلة من السلطات الفرنسية.

لكن وفقا لمراسل باريس السابق كيفن كونولي، الذي كان من أوائل الصحفيين الذين تواجدوا في مكان الحادث، فإن الإحساس الفعلي بأن ديانا ماتت جاء "ببطء شديد".

وقال- وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية-: "كنا نستمع بحذر شديد إلى السلطات الفرنسية ونحاول فك شفرة ما كانوا يخبروننا به وكانت الشرطة حذرة للغاية بشأن القصص التي أفرجوا عنها".

وكانت المعلومات الأولية من مصادر الشرطة الفرنسية والمستشفيات هي "نعم، إنها أميرة ويلز، نعم، لقد أصيبت" ولكن في الساعات الأولى من الصباح قيل إنها ربما أصيبت بجروح قاتلة.

وأضاف: "لقد كانوا على دراية بحجم رد الفعل العالمي على الأمر، حيث كانوا على دراية بكثافة الاهتمام العالمي بالحادث".

وسيتم افتتاح تمثال ديانا أميرة ويلز خصيصًا للمهنئين بمناسبة الذكرى الأولى لوفاتها منذ إزاحة الستار عن النصب التذكاري الذي طال انتظاره.