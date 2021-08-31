تويوتا تكشف عن كورولا تورينج سبورت الهجينة | صور

أزاحت شركة تويوتا اليابانية العريقة الستار عن الجيل الجديد من نسخة الفان الخاصة بـ كورولا تورينج سبورت، فئة السيدان، وهي أول شاحنة هجينة في فئتها.

وفقًا لموقع "أوتو كار"، يعمل هذا الجيل الجديد من كورولا سوبرت بمحرك هجين سعة 1.8 لتر باستخدام نفس تكنولوجيا الشحن الذاتي والكهربة مثل كورولا القياسية.

قال مارك رودين، مدير عمليات تويوتا: “من خلال نظام الدفع الهجين بالكامل، ستمنح كورولا للعملاء سيارة متعددة ومتنوعة الاستخدامات بشكل استثنائي يمكن قيادتها بدون انبعاثات واستهلاك للوقود أثناء الرحلات القصيرة مع القدرة على القيام بالرحلات الطويلة أيضًا دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية”.

أضاف مارك:"تتمتع تقنية تويوتا الهجينة بموثوقية أكيدة لأنها توفر في تكاليف التشغيل اليومية بسبب كفاءة نظام استهلاك الوقود، إنها إضافة فريدة لمجموعة التويوتا وسوق LCV الأوسع ونحن على ثقة من أنها ستجذب اهتمامًا قويًا من المشترين".

سيتم الإعلان عن باقي تفاصيل ومواصفات السيارة الهجينة عند فتح الطلبات في وقت لاحق من هذا العام ، لكن تويوتا سبق وأعلنت أن الطراز سيكلف حوالي 22،134 جنيهًا إسترلينيًا.

سيتم طرح كورولا سبورت التجارية للبيع بحلول صيف 2022، وستبدأ بفتح أبوابها للجمهور في المملكة المتحدة قبل أي سوق آخر، كما سيتم بناؤها في مصنع بارناستون التابع للشركة في مقاطعة ديربيشاير شرق ميدلاندز بانجلترا.

جدير بالذكر أن كورولا تحاول التوسع في مجموعة تويوتا Professional ، والتي تشمل "هيلكس" و" برواس" و "برواس سيتي" و "لاند كروزر".